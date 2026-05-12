VÍDEO: Luis de la Fuente: "No tenemos presión por el favoritismo, nos creemos capaces de ganar el Mundial"

El seleccionador español absoluto, Luis de la Fuente, ha comentado este martes que España no siente "presión" por ser favorita para alzar la Copa del Mundo el próximo mes de julio porque se creen "capaces de ganar", aunque ha reconocido que no recuerda un torneo con tanta cantidad de "candidatas serias" para ser campeonas.

"Es un Mundial histórico porque es la primera vez que hay 48 selecciones y no recuerdo un Mundial en el que haya tanta cantidad de candidatas serias para ser campeonas. No tenemos presión por el favoritismo porque nos creemos capaces de pelear por ganar el Mundial. Hay 10 o 12 selecciones con posibilidades de ser campeonas del mundo", afirmó el seleccionador español en los Desayunos Deportivos de Europa Press, organizado con la colaboración de Amix, Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo y la Universidad Camilo José Cela (UCJC).

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Un De la Fuente que se mostró "ilusionadísimo y emocionado" por estar en el lugar donde se encuentra, pero que recalcó estar "muy sereno y tranquilo" por el trabajo que han realizado en los últimos meses. "Lo único que tenemos es ganas de poner este trabajo en práctica y desarrollarlo. A nosotros, a veces, los meses se nos hacen más largos porque aquí el día a día es mucho despacho. Pero vemos ya la luz al final del túnel", agregó.

En cuanto a la diferencia de resultados que ha cosechado España en Eurocopas --tres títulos en las últimas cinco ediciones-- y Mundiales --no ha superado los octavos desde 2010--, explicó que "cada competición es diferente", aunque apuntó que "se afronta igual una Eurocopa que un Mundial". "Lo que cambia en un Mundial es que juegas contra selecciones con diferentes contextos y que en un partido te pueden sorprender. Nosotros vamos a intentar estar a la altura de nuestra exigencia, y vamos a estar muy focalizados e intentar ir partido a partido", añadió.

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El técnico de Haro reivindicó que "nadie" conoce a los jugadores españoles como él. "La convivencia se construye con el respeto y eso me enseñaron en casa. Me visto con los pies y me gusta dirigirme a la gente con respeto y que lo tengan hacia mí. Yo me reivindico cada día conmigo mismo. Me acuesto cada día pensando en mejorar y estar en constante actividad para ser mejor", expresó.

"Siempre ha sido reconocido a nivel internacional y los que trabajamos en la casa veíamos como venían de otras federaciones para ver como trabajábamos. Tenemos la mejor escuela de entrenadores del mundo, y gracias a este nivel permitimos que los jugadores sean mejores. A los jugadores hay que darles herramientas y formación para que crezcan. Me encanta que se ponga en valor al entrenador español porque nunca había tenido esa repercusión mediática, en España parece que lo de fuera es mejor", subrayó sobre el momento que viven los entrenadores españoles.

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El campeón de Europa habló sobre la importancia de que cada deportista entienda cual su "rol". "Si entiende el respeto al entrenador la convivencia será mucho mejor. De lo único que ocupo es en gestionar un grupo de personas para conseguir un objetivo, y este modelo funciona. El de ser más dialogante y debatir, sin excluir la disciplina, funciona. Siempre se puede mejorar, pero desde una base sólida", expuso.

"Mourinho tiene su modelo. Nuestra principal fortaleza viene por conocer muy bien la materia prima y conocemos perfectamente el presente y el futuro del fútbol español. Desconozco la del Real Madrid", dijo sobre el portugués, que suena como candidato a ocupar el banquillo del Real Madrid la próxima temporada.

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En cuanto a la cancelación de la 'Finalissima', De la Fuente recordó que les hacía "ilusión jugarla". "No pensaba en lo que podía suponer a posteriori, sino en la importancia del título para la selección y la Federación. En cuanto a que podría ser un cruce en el Mundial, no lo pienso. El fútbol te pone y te quita. A veces siendo mucho mejor que el rival puedes no ganar. Nosotros estamos centrados en el partido de Cabo Verde, y tenemos que afrontar cada partido como si fuera el último", valoró.

"Si consideramos que hay muchos partidos debemos sentarnos todos los actores y valoramos. Y cuando pongamos el calendario que no haya quejas", apuntó sobre la cantidad de partidos que componen el calendario. Y por último, resaltó que está "feliz y donde quiero estar" en la Federación. "No se cuando terminará este idilio, pero estaremos encantados", concluyó.

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