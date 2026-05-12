Urtasun condena que Eurovisión y la Bienal de Venecia se utilicen para "blanquear" a Israel

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido este martes que la cultura no puede utilizarse para "blanquear" situaciones de "gravísimas vulneraciones de Derechos Humanos", en referencia a la participación de Israel en eventos culturales internacionales como Eurovisión o la Bienal de Venecia.

"España siempre ha defendido que la cultura no puede ser utilizada para blanquear determinadas situaciones que se producen en el marco de gravísimas vulneraciones de Derechos Humanos", ha afirmado en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión con sus homólogos europeos en Bruselas.

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En este sentido, el ministro ha subrayado que en certámenes como Eurovisión o la Bienal de Venecia la presencia de Israel no se limita a "artistas individuales", sino que implica también una "representación oficial" del Estado israelí a través de pabellones nacionales o delegaciones institucionales.

El titular de Cultura ha defendido además que la posición española en este debate ha sido "clara" y "coherente" y ha recordado el rechazo expresado anteriormente por el Gobierno a la presencia de Israel en distintos certámenes culturales.

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En el caso de Eurovisión, RTVE decidió retirar a España de esta edición después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) mantuviera la participación israelí en el certamen, una decisión que también llevó a la corporación pública a dejar de emitir el festival en España.

En paralelo, la Bienal de Venecia de este año está siendo marcada por protestas y cierres temporales de pabellones contra la presencia israelí, en una jornada de movilizaciones a la que se sumó también el pabellón español durante la huelga convocada por colectivos culturales y artísticos en rechazo a la ofensiva sobre Gaza.

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