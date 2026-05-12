UNICEF denuncia 70 niños palestinos muertos y 850 heridos en Cisjordania desde enero de 2025

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado este martes que al menos 70 niños palestinos han muerto y otros 850 han resultado heridos en Cisjordania desde enero de 2025 a causa del aumento de las operaciones militares de Israel y los ataques por parte de colonos israelíes, antes de resaltar que la mayoría de las víctimas fueron alcanzadas por munición.

"Los niños y niñas están pagando un precio intolerable por la escalada de las operaciones militarizadas y los ataques de colonos en toda Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este", ha dicho el portavoz de UNICEF, James Elder, desde la ciudad suiza de Ginebra, al tiempo que ha resaltado que esto supone que, de media, al menos un niño palestino ha muerto cada semana desde enero de 2025.

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UNICEF ha resaltado que el 93% de los niños fallecidos en este periodo murió a manos de las fuerzas israelíes y ha recalcado que los ataques por parte de colonos, por su parte, han alcanzado "niveles históricos", con el mayor número de palestinos heridos en estos incidentes en los últimos 20 años durante el mes de marzo, según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

A ello se suma un "fuerte aumento" de las detenciones de niños por parte de las fuerzas israelíes. "Los datos más recientes indican que 347 niños palestinos de Cisjordania permanecen detenidos por las autoridades militares israelíes por presuntos delitos relacionados con la seguridad, la cifra más alta en ocho años", ha especificado.

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"De forma alarmante, más de la mitad de estos niños y niñas, 180, se encuentran bajo detención administrativa y sin las garantías procesales necesarias, incluida la detención sin acceso regular a asesoría legal y sin derecho a impugnarla", ha puntualizado.

Así, Elder ha subrayado que "no se trata de incidentes aislados", sino que "señalan un patrón sostenido de las formas más graves de violaciones de los derechos de la infancia, así como ataques contra los hogares de los niños y niñas, contra sus escuelas y contra el agua de la que dependen".

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"Lo que está ocurriendo no es solo una escalada de la violencia contra la infancia palestina; es el desmantelamiento progresivo de las condiciones que los niños y niñas necesitan para sobrevivir y crecer", ha apuntado. "Se demuelen hogares. Se ataca la educación. Se destruyen sistemas de agua. Se obstaculiza el acceso a la atención sanitaria. Se restringe la libertad de movimiento. En los últimos 30 meses, se han impuesto más de 900 barreras y restricciones adicionales en toda Cisjordania", ha enumerado.

CIFRA RÉCORD DE PALESTINOS DESPLAZADOS

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En este sentido, ha explicado que "como resultado, los niños y niñas de Cisjordania, incluida Jerusalén Este, quedan habitualmente aislados de las escuelas, los hospitales y otros servicios esenciales, a medida que el movimiento se restringe cada vez más o se impide por completo".

"Los hogares se han convertido en la primera línea de los ataques contra la infancia", ha lamentado, al tiempo que ha resaltado que en el primer cuatrimestre del año se han visto desplazados de sus hogares más de 2.500 palestinos, incluidos 1.100 menores, una cifra que supone el dato total en 2025.

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Por otra parte, ha reseñado que "la educación también está sometida a ataques sostenidos", con miles de niños yendo al colegio con "miedo", incluidos 99 incidentes relacionados con la educación en lo que va de 2026, entre ellos "asesinatos, lesiones y detenciones de estudiantes, demolición de escuelas, uso militar de edificios escolares y denegación de acceso".

"En poco más de dos años, hasta finales de 2025, se documentaron más de 550 incidentes de este tipo. Las escuelas, que deberían ser lugares de seguridad y estabilidad, se están convirtiendo cada vez más en espacios de miedo", ha puntualizado Elder, quien ha dicho que estos incidentes suponen "violaciones graves contra los niños y niñas, con consecuencias a largo plazo para su seguridad, bienestar y futuro".

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El portavoz de UNICEF ha citado además datos de la OCHA que revelan que "más de 60 infraestructuras de agua y saneamiento fueron vandalizadas" en 2026, lo que "ha limitado aún más un acceso ya frágil al agua segura". Esto tiene graves consecuencias tanto para la economía palestina como para la salud, la higiene y la dignidad de los niños y niñas. Los medios de vida también se ven debilitados por el robo de ganado", ha argüido.

Por todo ello, ha hecho hincapié en que "estos patrones revelan una realidad general". "La infancia está siendo atacada tanto mediante la violencia directa como mediante el desmantelamiento de sistemas y servicios esenciales. Su sufrimiento no puede normalizarse", ha recalcado Elder.

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"UNICEF pide a las autoridades israelíes (...) que adopten medidas inmediatas y decisivas para evitar nuevas muertes y lesiones graves de niños y niñas palestinos, y para proteger sus hogares, escuelas y acceso al agua de acuerdo con el derecho internacional", ha manifestado, antes de reclamar a los Estados "con influencia" que "utilicen su capacidad de presión para garantizar que se respeta el Derecho Internacional".