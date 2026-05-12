Una Constitución de El Salvador a la medida de Nayib Bukele, según sus críticos

Hugo Sánchez

San Salvador, 12 may (EFE).- Durante sus dos legislaturas consecutivas en El Salvador, el partido gobernante Nuevas Ideas (NI) ha aprobado y ratificado en el Congreso al menos nueve reformas constitucionales, facilitando cambios exprés a la Constitución que según sus críticos están hechos a la medida del presidente Nayib Bukele, como la reelección presidencial indefinida o la cadena perpetua.

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Las reformas, que se vienen dando desde abril de 2024 hasta este mes, han sido ejecutadas a pesar de críticas y de señalamientos de la oposición, organizaciones locales e internacionales y de analistas, asegurando que buscan, en su mayoría, una concentración del poder en la figura de Bukele, mientras que el oficialismo defiende que son necesarias para el país.

Constitución a la medida

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Las dos reformas aprobadas en las últimas semanas han avalado darle representación directa a los salvadoreños en el exterior en el Congreso y quitarle a los partidos la facultad de presentar candidaturas para tres de los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Una abogada y analista consultada por EFE, quien pidió el anonimato por razones de seguridad, considera que estas reformas tienen los mismos "vicios" que las anteriores.

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"Aunque no sea sorpresivo, las reformas son preocupantes tanto en la forma como en el fondo y adolecen de los mismos vicios que las anteriores: sin discusión, sin claridad, sin transparencia, con muchas dudas que no han sido resueltas y que tienen como propósito -al igual que las demás reformas a nivel constitucional, legal y administrativo que se han hecho-, la concentración del poder", dijo.

Sostuvo que "por eso, teniendo en consideración que lo que se busca es asegurar y concentrar el poder, sí, se está moldeando una Constitución a la medida del presidente y su círculo.

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Las reformas, así como otras medidas que adopta el Gobierno, se plantean como necesarias, solicitadas por el pueblo o que lo van a beneficiar, pero estas están muy alejadas de buscar el bien común o la dignidad de las personas".

En agosto de 2025, la reconocida organización Cristosal advertía que con las reformas que permiten la reelección presidencial indefinida se "ratifica la intención del régimen de Bukele de perpetuarse en el poder y muestra un escenario oscuro para el país que ya este inmerso en una crisis de derechos humanos".

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El presidente Bukele ganó ampliamente sus primeras elecciones presidenciales en 2019, poniendo fin a 30 años de Gobiernos de los dos partidos tradicionales de la posguerra: Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), partido del que provenía.

Sin embargo, Bukele gobernó entre mediados de 2019 e inicios de 2021 con una Asamblea Legislativa dominada por la oposición, pero su popularidad entre los salvadoreños le dio a su partido en las elecciones legislativas de 2021 un total de 56 diputados de 84, a los que se sumaron ocho de otros partidos aliados.

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En esta primera legislatura de NI dominando el Congreso, aprobó en junio de 2023 reformas a la ley secundaria electoral para reducir el número de diputados del Congreso de 84 a 60 y para cambiar la fórmula para la asignación de los escaños.

Desde ese momento diversos sectores señalaron que estos cambios buscarían mantener el Órgano Legislativo en control de NI. En los comicios de 2024, el partido de Bukele sumó 54 diputados de los 60.

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Con la supermayoría obtenida en su primera legislatura, NI y sus aliados aprobaron en abril de 2024 la primera reforma constitucional de esta etapa de la política salvadoreña.

El partido impulsó la enmienda al artículo 248 de la Constitución, que contiene el procedimiento de reforma constitucional, para permitir cambios exprés. Hasta ese momento, la Carta Magna solo se podía reformar en dos legislaturas diferentes, una aprobaba el cambio y la siguiente votaba la ratificación.

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En enero de 2025, ya bajo la segunda legislatura de NI en control del Congreso, se ratificó el nuevo procedimiento de reforma constitucional para que en una misma legislatura pueda concretar un enmienda y en el que se han basado las subsiguientes reformas.

El presidente Bukele asumió en junio de 2024 su segundo mandato consecutivo bajo fuertes señalamientos locales e internacionales de que la Constitución salvadoreña lo prohibía en varios artículos, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) avaló su participación en las elecciones basado en una resolución de la cuestionada Sala de lo Constitucional, cuyo miembros fueron elegidos por NI tras destituir a los magistrados anteriores.

En pocas horas, el 31 de julio de 2025, el partido NI y sus aliados aprobaron y ratificaron esa noche las reformas a los artículos 75, 80,152 y 154, con lo que se habilitó en la Constitución la reelección presidencial indefinida, se anuló la segunda vuelta en comicios presidenciales, la unificación de elecciones, y la ampliación del período presidencial a seis años.

En febrero de 2025, se derogó de la Constitución el artículo 210 para eliminar la financiación de la campaña electoral de los partidos políticos, ahogando a un más a una ya debilitada oposición.

A finales de marzo de 2026, reforzando el plan de seguridad de Bukele, se ratificó la reforma que habilita la cadena perpetua para los delitos de homicidio, violación y pertenecer a una organización terrorista, para adultos y menores de edad.EFE