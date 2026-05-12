Un informe relaciona la desigualdad económica en los países ricos con peor salud y menor rendimiento académico en niños

La desigualdad económica en los países ricos está relacionada con un peor estado de salud física y un menor rendimiento académico entre los niños y niñas, según un análisis publicado este martes por la Oficina de Estrategia y Evidencia de UNICEF.

El informe, titulado 'Report Card 20: Oportunidades desiguales: la infancia y la desigualdad económica' analiza la relación entre las desigualdades económicas y el bienestar infantil en 44 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de altos ingresos, y concluye que, en la mayoría de ellos, los índices de desigualdad de ingresos y de pobreza infantil siguen siendo "persistentemente elevados".

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En promedio, el informe muestra que, en todos los países, los hogares que se encuentran en el 20% con mayores ingresos ganan más de cinco veces más que los del 20% con menores ingresos, mientras que, de media, casi uno de cada cinco niños y niñas vive en situación de pobreza económica, "lo que significa que es posible que no se cubran sus necesidades básicas", según señala UNICEF.

Entre los países con datos comparables que figuran en el informe, España ocupa el puesto 26 de 40 en cuanto a desigualdad de ingresos, y el quintil con mayores ingresos gana 5,49 veces más que el quintil con menores ingresos. En cuanto a pobreza infantil, ocupa el puesto 37.

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"La desigualdad afecta profundamente a la forma en que los niños y niñas aprenden, a lo que comen y a cómo ven la vida", ha afirmado el director del Centro Innocenti de UNICEF, Bo Viktor Nylund, al tiempo que ha instado a "invertir urgentemente más en la salud, la nutrición y la educación de la infancia de las comunidades más desfavorecidas" para "mitigar los peores efectos de la desigualdad".

Entre otros datos, el informe apunta que los niños y niñas que crecen en los países con mayor desigualdad tienen 1,7 veces más probabilidades de sufrir sobrepeso que los de los países con mayor igualdad, "lo que puede deberse a una alimentación de peor calidad y a la omisión de comidas".

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Si se observan los datos de los países de la Unión Europea, señala que "solo el 58% de los niños de familias que se encuentran en el quintil inferior de ingresos gozan de muy buena salud, en comparación con el 73% de los que se encuentran en el quintil superior".

El informe también apunta que los menores de países con mayores diferencias entre ricos y pobres tienden a obtener, en general, peores resultados académicos en las pruebas. Los niños y niñas de los países con mayor desigualdad tienen un 65% de probabilidades de abandonar la escuela sin haber adquirido competencias básicas en lectura y matemáticas, frente al 40% de los de los países con más equidad.

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Estas desigualdades entre países se reproducen también internamente, según el análisis, con "grandes diferencias" en las puntuaciones de las pruebas entre los niños y niñas de las familias más ricas y los de las más pobres dentro de cada país. En concreto, revela que, de media, el 83% de los jóvenes de 15 años de familias que se encuentran en el quintil superior de ingresos tiene competencias básicas en matemáticas y lectura, frente al 42% del quintil inferior.

Entre los países con datos comparables incluidos en el informe, España ocupa el puesto 14 de 41 en cuanto a la magnitud de la brecha en el dominio básico de las matemáticas y la lectura entre los niños y niñas de las familias más ricas y los de las más pobres.

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El informe insta a los gobiernos a adoptar medidas en varios ámbitos políticos para minimizar el impacto de la desigualdad en el bienestar de la infancia, en particular mediante la reducción de la pobreza infantil.

Entre otras medidas, proponen: mejorar las redes de protección social, incluidas las prestaciones familiares y por hijos y el salario mínimo; apoyar a las comunidades desfavorecidas mediante viviendas subvencionadas, mejoras en las infraestructuras de los barrios desfavorecidos e inversiones en equipamientos públicos; abordar las desigualdades en la educación minimizando la segregación socioeconómica en las escuelas o proporcionar comidas escolares saludables y nutritivas.

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