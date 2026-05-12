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Carmen Thyssen, tranquilidad y silencio ante la mejoría del estado de salud de su madre, la baronesa Thyssen

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Una semana después de salir a la luz el complicado momento que atravesaba la baronesa Thyssen y su ingreso de urgencia en la clínica Teknon de Barcelona a causa de una fuerte neumonía que encendió las alarmas sobre su estado de salud recién cumplidos los 83 años, su entorno respira tranquilo.

Como han expresado a través de un comunicado emitido a la revista ¡Hola! sin ocultar que fue un gran susto, la coleccionista de arte ya se encuentra mucho mejor y se recupera rodeada de sus seres queridos en su residencia de la Costa Brava, 'Más mañanas', y con la supervisión constante de sus médicos de confianza.

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A su lado en este delicado trance, sus tres hijos, Borja -acompañado por su mujer Blanca Cuesta-, y las mellizas Carmen y Sabina Thyssen, que han demostrado que son una piña y no se han separado en ningún momento de Tita Cervera durante su ingreso hospitalario.

Y, aunque han retomado sus respectivas obligaciones en Madrid -su primogénito- y Barcelona -su hija Carmen, que está estudiando Derecho en la ciudad condal tras un periodo previo estudiando Administración y Dirección de Empresas en la exclusiva ESADE Business School-, están pendientes de su madre y este fin de semana han viajado a Sant Feliu de Guíxols para visitarla y comprobar su mejoría de primera mano.

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Transmitiendo una imagen de calma y tranquilidad ante la recuperación de la baronesa, la melliza llamada a ser su sucesora en la gestión de su millonario patrimonio ha reaparecido ante las cámaras. Y, aunque Carmen ha preferido guardar silencio y no dar la última hora sobre la salud de su progenitora, su actitud desprende que lo peor ha pasado y el revés de salud de su madre ha quedado en un gran susto.

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