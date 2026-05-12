Trump viaja a China escoltado por Elon Musk, Tim Cook y otros 14 ejecutivos, pero sin el CEO de Nvidia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que este miércoles comenzará su histórica visita oficial a China, que se extenderá hasta el próximo viernes, viaja al gigante asiático acompañado de una nutrida representanción empresarial, entre la que figuran 16 altos directivos de grandes multinacionales estadounidenses, incluidos el consejero delegado de Apple, Tim Cook, así como Elon Musk, fundador y máximo ejecutivo de Tesla y SpaceX, pero no el CEO de Nvidia, Jensen Huang.

Según precisó un funcionario de la Casa Blanca a Europa Press, con la delegación enviada a China por Washington, además de Musk y Cook también viajan Robert Kelly Ortberg, CEO de Boeing; Ryan McInerney, de Visa; Larry Fink, de Blackrock; Stephen Schwarzman, de Blackstone; Brian Sikes, de Cargill, o Jane Fraser, de Citi.

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A ellos se suman, Jim Anderson, de Coherent; H. Lawrence Culp, de GE Aerospace; David Solomon, de Goldman Sachs; Jaboc Thaysen, de Illumina; Michael Miebach, de Mastercard; Dina Powell McCormick, de Meta; Sanhay Mehrotra, de Micron, y Cristiano Amon, de Qalcomm.

En la comitiva empresarial que acompaña a China al inquilino de la Casa Blanca destaca la ausencia de Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, quien la semana pasada indicó en una entrevista con la cadena CNBC que, en caso de ser invitado por Trump, consideraría "un privilegio, un gran honor representar a los Estados Unidos".

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El presidente estadounidense expresaba este lunes su confianza en que la cumbre con su par, Xi Jinping, reportará "grandes cosas" tanto a EEUU como a China.

"Tengo muchas ganas de viajar a China, un país increíble, con un líder, el presidente Xi, respetado por todos. ¡Nos esperan grandes cosas a ambos países", manifestaba Trump en un mensaje publicado en su red social.

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Con antelación a la visita del presidente estadounidense, delegaciones del más alto nivel de las dos mayores economías mundiales mantendrán un encuentro previo en Corea del Sur, según explicaron ayer ambos gobiernos.

De este modo, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, y el viceprimer ministro del Consejo de Estado de China, He Lifeng, mantendrán consultas comerciales y económicas en Corea del Sur antes de la cumbre entre los líderes de las dos superpotencias.

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"El miércoles, haré una escala en Seúl para reunirme con el viceprimer ministro chino He Lifeng", indicaba Bessent, que posteriormente continuará viaje a Pekín para la cumbre entre el presidente Trump y el presidente Xi.

De su lado, un portavoz del Ministerio de Comercio de China confirmó que, según lo acordado entre Washington y Pekín, He Lifeng encabezará una delegación a Corea del Sur del 12 al 13 de mayo para celebrar consultas comerciales y económicas con Estados Unidos.

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"Ambas partes abordarán temas comerciales y económicos de interés mutuo, guiadas por el importante consenso alcanzado en la reunión de Busan y las conversaciones telefónicas previas entre los dos jefes de Estado", explicó el funcionario chino.

En octubre de 2025, en la ciudad surcoreana de Busan, China y EEUU firmaron una tregua al conflicto arancelario que mantenían las dos economías.

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