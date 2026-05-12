Torres insta a Ayuso a que demuestre que pidió protección en su viaje a México y que el Gobierno ignoró la petición

El ministro de Memoria Democrática y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha instado este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a demostrar que el Gobierno no le ha protegió durante su viaje a México, así como que solicitó la ayuda.

Así lo ha dicho el ministro socialista en una entrevista en 'La 1', recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que "para afirmar tal cosa, tendrá que demostrar" la manera en la que solicitó ayuda y cómo está no se la han brindado por parte del Ejecutivo central.

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"No sé en base a qué hace esas declaraciones", ha respondido al ser interpelado por las palabras de Ayuso, en las que asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez ha "abandonado" y ha puesto en peligro tanto a su equipo como a ella, pues considera que les podría "haber ocurrido cualquier cosa" durante su viaje al país centroamericano.

Dicho esto, Torres ha avisado de que será el titular de Exteriores, José Manuel Albares, junto con Sánchez, quien responda a las acusaciones de la líder madrileña.

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