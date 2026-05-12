Sumar acusa a Ayuso de "victimizarse" y de denunciar inseguridad en México para parecer la "nueva Corina Machado"

Sumar ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "victimizarse" tras denunciar desprotección por parte del Gobierno durante su viaje a México y de caer en un "juego absurdo" para tratar de presentarse como la "nueva María Corina Machado española en Latinoamérica".

Incluso ha pedido a Ayuso que explique cómo continuó en México varios días más tras suspender su agenda de actos si se sentía insegura y le ha recriminado que durante su visita reivindicó a un "asesino como Hernán Cortés".

PUBLICIDAD

Todo ello después de que la mandataria autonómica haya acusado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al Gobierno de España de "ponerla en peligro" y "abandonarla" al no garantizar su seguridad durante un viaje institucional en México, ante lo que tuvieron que "cortar y desaparecer".

HASTA LA DERECHA MEXICANA SE DESMARCA DE SU "ESTILO TRUMPISTA"

PUBLICIDAD

La portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha censurado este martes durante una rueda de prensa en la Cámara Baja que Ayuso fue a México a "insultar" a sus ciudadanos y que todo el espectro del país, incluido la derecha, la ha echado tras aludir a que estaba en un "narcoestado".

En contraposición, ha acusado a la mandataria madrileña de poner en riesgo las relaciones bilaterales entre España y México y le insta a aclarar si estuvo varios días en la Riviera Maya, una de las zonas turísticas más importantes del país iberoamericano, pese a aludir públicamente a una supuesta desprotección. Incluso ha lanzado que podría haber optado directamente por no viajar a México si Ayuso creía que no tenía su seguridad garantizada.

PUBLICIDAD

"(Ayuso) está recurriendo al victimismo, a la manipulación y obviamente y a instrumentalizar esto como una pugna contra el Gobierno central", ha censurado Sidi para afearla tirar de modelo "trumpista". De hecho, ha retado a tomar "menos mojitos" y más gestión de la Comunidad de Madrid.

HA CAÍDO "EN UN JUEGO RIDÍCULO"

PUBLICIDAD

Por su parte, la dirigente de los Comuns y portavoz adjunta del grupo plurinacional, Aina Vidal, ha recriminado que es "curioso" que Ayuso hable de problemas de seguridad "viniendo de una presidenta que rehusó utilizar las medidas que habitualmente se utilizan por parte de cualquier presidente autonómico o personalidades relevantes en el ámbito público".

Bajo su criterio, la mandataria madrileña ha llevado al "extremo" y el "ridículo" la polémica que ha provocado con este viaje en su afán de presentarse como una nueva Corina Machado. Aparte, ha defendido que México, un "país democrático" al que admiran, ha mantenido el "tono" educado en todo momento para replicar a Ayuso, a la que achaca emprender ese viaje para "insultar" y "reivindicar a un asesino como fue Hernán Cortés".

PUBLICIDAD

"VACACIONES PAGADAS"

Mientras, el también portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibález, ha instado a Ayuso a reflexionar en cómo se siente la población inmigrante en Madrid cuando escuchan su "racismo institucional" en vez de "hacerse la víctima".

PUBLICIDAD

También ha subrayado que todos los viajes institucionales que se organizan desde España son seguros y ha deslizado que se fue de "vacaciones pagadas" por los madrileños.