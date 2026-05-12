España pide a Bruselas más transparencia y protección de derechos de autor frente a la IA

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reclamado este martes a la Comisión Europea un nuevo marco legal para reforzar la protección de los derechos de autor frente al desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), con medidas que obliguen a identificar qué obras protegidas se utilizan para desarrollar estos sistemas y que clarifiquen la remuneración a los creadores.

"Hoy el marco europeo que regula la inteligencia artificial en lo que afecta a los derechos de los creadores no es suficiente, no es satisfactorio y necesitamos dar más pasos", ha afirmado en declaraciones a los medios antes de participar en la reunión de ministros de Cultura de la UE en Bruselas.

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Urtasun ha explicado que España trasladará a la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, tres demandas concretas para reforzar la protección de autores y creadores ante el auge de la IA generativa.

En primer lugar, el titular de Cultura ha pedido una "clarificación legal" sobre la excepción prevista en la directiva europea de derechos de autor para la minería de textos y datos, una disposición que, según ha denunciado, se está utilizando "de forma masiva" para entrenar modelos de IA "sin ningún tipo de transparencia ni remuneración".

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En segundo lugar, España quiere que la UE abra el debate sobre la necesidad de establecer compensaciones económicas para los creadores cuyas obras protegidas se utilicen en el desarrollo de estos sistemas.

Urtasun ha situado además la transparencia como otro de los puntos centrales de la posición española y ha advertido de que no se puede "seguir permitiendo que se entrenen modelos de inteligencia artificial sin saber qué tipo de obras se han utilizado para ese entrenamiento".

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"Estamos aquí para defender a los creadores y creadoras de nuestro país, para que haya un marco legal que proteja sus derechos y para que la inteligencia artificial sea un instrumento al servicio de la sociedad", ha subrayado.

El ministro ha vinculado este debate tanto a la revisión que la Comisión Europea está realizando sobre la aplicación de la directiva de copyright como a la futura estrategia europea sobre cultura e IA que prepara el Ejecutivo comunitario.

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"En el marco de estos dos ejercicios es donde necesitamos encontrar un nuevo marco legal europeo que proteja los derechos de los creadores frente a la emergencia de la IA", ha insistido.

Urtasun ha defendido además que la regulación no debe limitarse únicamente al ámbito cultural y ha señalado que las futuras normas también podrían afectar a sectores como los medios de comunicación, en un momento en que Bruselas prepara iniciativas específicas sobre IA y prensa.

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