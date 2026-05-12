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Almeida ve "exagerado" el tiempo que Sheinbaum dedica a Ayuso cuando "México tiene problemas más urgentes"

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ve "exagerado" la "gran parte de su tiempo" que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le está dedicando a la jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, "con los asuntos de los que tiene que ocuparse" en un país con "problemas más urgentes".

"México creo que tiene problemas más urgentes que la visita de una presidenta regional de España a México", ha lanzado desde el Centro Municipal de Atención Integral Neurocognitiva Doctor Salgado Alba porque "parece que lo único que ha ocupado la agenda de la presidenta de México ha sido la visita de la presidenta de una región española".

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Para Almeida resulta "un poco exagerado" y está seguro de que "muchos mexicanos hubieran agradecido que se hubiera ocupado de otros asuntos y no de la visita de Isabel Díaz Ayuso".

Esto le ha llevado a preguntarse qué pasaría "si algún miembro de la izquierda madrileña va a Argentina, hace declaraciones respecto de Argentina y respecto a su presidente, Javier Milei, sin necesidad de llamarle drogadicto, como hizo el ministro Óscar Puente, declaraciones en el mismo tono que ha hecho la presidenta (Sheinbaum) y el presidente de Argentina le prohibiera la participación en un acto como la entrega de unos galardones cinematográficos".

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CUANDO LE TOCA A LA IZQUIERDA "SE ARMA LA ESCANDALERA"

"Y no solo eso, sino que le dedica todo el tiempo de esa semana y entiende que no puede estar en Argentina. Esta es la hipocresía de la izquierda, que se rasga las vestiduras, que denuncia lo de Isabel Díaz Ayuso, pero que cuando les toca a ellos siempre, siempre, siempre se arma la escandalera", ha cuestionado.

A él, si fuese fuera mexicano, le "extrañaría mucho que la presidenta de México le dedicara más tiempo a Isabel Díaz Ayuso que a los problemas del país durante toda una semana".

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