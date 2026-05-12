Armengol transmite en la Rada el apoyo de España al ingreso en la UE de Ucrania

Kiev, 12 may (EFE).- La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, transmitió este martes en un discurso pronunciado ante la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania el apoyo inequívoco de España a las aspiraciones ucranianas de ingresar en la Unión Europea (UE).

“La perspectiva de adhesión sigue siendo el síntoma más palpable del apoyo inquebrantable de la Unión a la libertad, independencia y soberanía de Ucrania”, dijo Armengol.

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La presidenta del Congreso animó a Ucrania a “seguir perseverando para que la perspectiva de adhesión (a la UE) llegue a ser irreversible”.

“Dado que el país está preparado y cumple las condiciones, deberían abrirse las compuertas cuanto antes”, remachó Armengol.

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La apertura de las negociaciones sobre los grupos de capítulos que ha de evaluar la UE en el proceso de adhesión de Kiev estaba hasta ahora bloqueada por el veto de la Hungría del ya exprimer ministro Viktor Orbán.

Ucrania y sus socios europeos, entre los que se cuenta España, esperan que la salida de Orbán permita avanzar en el proceso y el Gobierno de Volodímir Zelenski ha dejado claro en las últimas semanas que no aceptará ninguna fórmula alternativa a una membresía como Estado de pleno derecho.

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Kiev aspira además a fijar una fecha de ingreso a la UE, algo que tanto Bruselas como la mayor parte de aliados nacionales de Ucrania rechazan, al insistir en que el proceso depende del ritmo al que los ucranianos hagan las reformas.

Armengol también destacó durante su discurso la importancia capital que la ayuda financiera que está prestándo la UE a Kiev tiene para Ucrania, y reivindicó la necesidad de que se escuche la voz de Europa en las negociaciones para poner fin a la guerra. EFE

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