Agencias

República Dominicana acogerá de forma temporal a deportados de EEUU que no sean haitianos

Guardar

Santo Domingo, 12 may (EFE).- La República Dominicana anunció este martes que acogerá un número limitado de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos, excepto haitianos, para "facilitar" el retorno a sus naciones de origen.

Un memorando de entendimiento de carácter no vinculante establece que República Dominicana permitirá el "ingreso temporal y "excepcional" de deportados por EE.UU. "sin antecedentes penales y en condiciones de tránsito", que no sean haitianos ni menores no acompañados.

PUBLICIDAD

Estas acciones se aplicarán "caso por caso" y contarán con el respaldo financiero y operativo del Gobierno estadounidense para "asegurar condiciones adecuadas durante la permanencia temporal y facilitar el retorno ordenado a los países de origen", detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano en un comunicado.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Realidad virtual creada en Barcelona lleva a Cannes el futuro de 'Black Mirror'

Infobae

Macron asegura que la situación del hantavirus "está bajo control" en Francia

Infobae

"Nos dispararon directamente": el relato de la mexicana de la flotilla detenida por Israel

Infobae

Irak anuncia "control" de zona desértica tras informe sobre supuesta base secreta israelí

Infobae

La UE destinará el primer tramo del préstamo de defensa a Ucrania a drones en junio

Infobae