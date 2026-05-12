Maribel Verdú, Martina Klein, o Natalia Sánchez y Marc Clotet. Barcelona se viste de rojo en la gala 'People in red'

Un año más, y ya van 16, Barcelona ha vuelto a vestirse de rojo para la celebración de la gala 'People in red' de la Fundación Lucha contra las enfermedades infecciosas capitaneada por el doctor Bonaventura Clotet. El Museu Nacional d'Art de Catalunya ha sido el espectacular escenario elegido para esta velada tan especial que se ha consolidado como una de las citas solidarias más destacadas de la ciudad condal, y en la que han sido numerosas las celebrities que han querido aportar su granito de arena convirtiendo la alfombra roja en un auténtico cónclave vip por el que han desfilado, entre otros, rostros de la talla de Maribel Verdú y Pedro Larrañaga, Laura Ponte, Judith Mascó, Verónica Blume, Elsa Anka, Martina Klein y Álex Corretja, Juan Avellaneda, o Lola Lolita.

Con Silvia Abril y Toni Acosta como presentadoras de lujo de la gala -ambas con sendos looks en rojo y derrochando complicidad, risas y buen rollo a raudales-, y actuaciones musicales de lujo como las de Amaral y Joan Dausá, el doctor Bonaventura Clotet ha contado como no podía ser de otro modo con el apoyo incondicional de sus dos hijos, Aina y Marc Clotet, que acompañado por su pareja Natalia Sánchez y con un espectacular traje en el tono de la noche -mientras que la actriz deslumbró con un original diseño con escote palabra de honor y juego de volúmenes con textura rugosa en azul marino- destacó la importancia de colaborar con esta causa tan importante para recaudar fondos que permitan seguir investigando una cura contra enfermedades infecciosas como el VIH.

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"Veo a mi padre dejarse la vida para intentar acabar con las pandemias. Tiene 250 personas que se han dejado la vida para estudiar las infecciones, conocer el sistema inmunitario mejor que nadie y a veces es difícil ver que les faltan recursos para avanzar a la velocidad que requiere la investigación que se ha tenido en eterno. Así que una noche así es sumamente importante y agradecer a todo el mundo que está aquí la hace posible" ha destacado el intérprete, recién llegado de Miami donde ha estado rodando la película 'La última semana de Jesús', "un reto a nivel personal y artístico" como ha confesado.

Además de la clase política local, representada durante la noche de la mano del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el Presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el Presidente del Parlament, Josep Rull, Joan Manuel Serrat tampoco se ha perdido la cita acompañado por su mujer, Candela Tiffón. Muy discreto, el cantautor no ha querido pronunciarse sobre el embarazo de su nieta Luna Serrat, que en pocos meses se convertirá en madre de mellizos junto al futbolista del Real Madrid Dani Ceballos.

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Entre las parejas de la noche, Pedro Larrañaga y una radiante Maribel Verdú con un diseño negro con flores bordadas en diferentes tonos destacando el rojo; o Martina Klein -que ha apostado por un diseño metalizado de pailletes en oro, plata y negro- y Álex Corretja, que han ejercido de padrinos de la gala presumiendo del gran momento que atraviesa su relación después de 16 años de amor y una hija en común.

Y mientras Judith Mascó ha escogido un elegantísimo diseño en un naranja vibrante, Elsa Anka sí ha optado por el rojo y, sin la compañía de su novio Santiago Tejedor, ha confesado que está en "feliz y muy tranquila. Dicen que lo que se ve por fuera no cae dentro. La calma tiene que mucho que ver con la felicidad, eso es importante".

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