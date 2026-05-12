Los nuevos auriculares JBL Live llegan rediseñados para ofrecer alta calidad de audio y comodidad, junto a los Live 4

JBL ha presentado sus nuevos auriculares de diadema JBL Live, con cancelación de ruido avanzada y controladores dinámicos para ofrecer una experiencia de sonido de calidad con cualquier tipo de música, junto a un diseño basado en la comodidad, además de sus nuevos auriculares JBL Live 4.

La compañía ha dado a conocer sus nuevos auriculares de la gama Live en el marco de la celebración del 80 aniversario de la marca, en un evento que ha tenido lugar en el Club JBL, la sede central europea de la tecnológica situada en Ámsterdam (Países Bajos).

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Para celebrar ocho décadas ofreciendo tecnología al servicio del sonido de la mano de Harman, JBL ha compartido sus últimas novedades tanto de altavoces y sonido portátil, como de auriculares en sus variedades de diadema y auriculares inalámbricos.

Entre estas novedades se encuentran sus nuevos auriculares de diadema JBL Live, con los modelos 780NC que ofrece un diseño 'Over-Ear' y el 680NC con formato 'On-Ear'.

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Como ha señalado la compañía, estos auriculares están diseñados para "disfrutar de la música durante todo el día y sin renunciar a nada", con capacidad para adaptarse a las necesidades de los distintos sonidos gracias a sus controladores dinámicos de alta potencia.

Así, JBL ha subrayado que ambas versiones están equipados con transductores dinámicos de 40 mm con diafragma compuesto, que aseguran un sonido "nítido y detallado" ya sea para música como para otro tipo de contenido como pódcasts. Igualmente, también cuentan con la tecnología JBL Spatial Sound 3.0 y audio de alta resolución por cable e inalámbrico LDAC.

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Concretamente, la versión JBL Live 780NC se completa con una solución de amplificación de sonido personalizada y un ecualizador para volumen bajo.

Para acompañar la calidad de sonido con una experiencia sin interrupciones, ambos auriculares cuentan con tecnología de cancelación de ruido True Adaptive Noise Cancelling 2.0.

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Este sistema filtra el ruido en tiempo real gracias a los 6 micrófonos integrados en el caso del modelo 780NC, que se reducen a 4 micrófonos en el caso del 680NC. Asimismo, gracias a la potencia de procesamiento mejorada, ofrecen una reducción del ruido optimizada. Todo ello se traduce en la eliminación de cualquier distracción para enfocarse en el sonido.

En lo relativo al diseño, la firma ha optado por un cambio para los nuevos JBL Live, que han sido rediseñados pensando en ofrecer una experiencia "cómoda durante todo el día" gracias a sus almohadillas con tacto suave y a la diadema pensada para un uso prolongado. Además, también se han ideado pensando en facilitar su transporte diario, con un formato totalmente plegable, con bisagra metálica y materiales duraderos.

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JBL ha subrayado igualmente que, de cara a acompañar cualquier estilo, estos auriculares están disponibles en nuevos tonos verdes, morados, azules y naranjas, junto a tonos más disimulados como la versión arena, el blanco o el negro.

"Los cambios en el diseño son evidentes, pero también nos hemos asegurado de mejorar el rendimiento de audio con nuevos transductores compatibles con audio Hi-Res y algoritmos de cancelación de ruido perfeccionados y entrenados con inteligencia artificial (IA), para ofrecer una experiencia más precisa y de alta calidad en este rango de precio", ha valorado al respecto el director de Consumer Audio de Harman, Carsten Olesen.

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Por otra parte, más allá de para escuchar música, la compañía también ha pensado en su uso para productividad. De esta forma, los nuevos JBL Live facilitan llevar a cabo llamadas desde cualquier lugar con calidad de sonido mejorado. Esto se debe a que cuentan con dos micrófonos con tecnología Beamforming y el mencionado algoritmo de cancelación de ruido optimizado mediante IA.

Asimismo soportan cualquier tarea, reunión o viaje con una batería que asegura hasta 80 horas de autonomía (50 horas con la cancelación de ruido activa) y con más de cuatro horas adicionales a través de una carga rápida de cinco minutos.

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Igualmente, son compatibles con el transmisor inalámbrico JBL Smart TX, con lo que facilitan aún más el acceso a los controles de ecualización y reproducción musical desde la aplicación JBL Headphone. No obstante, también se pueden controlar desde los botones táctiles y botones personalizables de los propios auriculares.

JBL ha adelantado que los nuevos JBL Live 780NC y 680NC estarán disponibles a partir de este mes de mayo por 179,99 euros y por 149,99 euros respectivamente.

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NUEVOS JBL LIVE 4 CON SMART CHARGING CASE

JBL también ha presentado como novedad los nuevos auriculares JBL Live 4, que llegan con sonido mejorado, funciones más inteligentes y cancelación de ruido también mejorada.

Concretamente, la serie se compone de los nuevos Live Buds 4, con diseño 'in-ear' y almohadillas de silicona, Live Beam 4, también con formato 'in-ear' pero de tipo 'stick' y con almohadillas de silicona para un ajuste seguro, y Live Flex 4, con diseño de tipo 'stick' semiabierto y sin almohadillas.

En lo relativo al sonido, esta serie integra nuevos controladores de alta calidad que, como ha explicado JBL, se han rediseñado para ofrecer "graves más profundos y sonido más nítido".

Concretamente, ofrecen la tecnología JBL Signature Sound, con un 'driver' dinámico de 10 mm certificado para audio de alta resolución. También cuentan con JBL Spatial Sound, amplificación de sonido personalizada y ecualizador para volumen bajo.

A ello se le suma la tecnología de cancelación activa de ruido, que incorpora algoritmos mejorados para reducir el ruido exterior, ya sean ventiladores ruidosos, el tráfico de las calles o incluso un portazo, permitiendo que los usuarios se concentren en el sonido de aquello que estén escuchando.

Por otra parte, cuentan con la tecnología Perfect Call 2.0 de 6 micrófonos, así como un diseño resistente al viento y algoritmos entrenados con IA para asegurar experiencias de llamada de calidad.

La serie introduce por primera vez el 'software' JBL Smart OS 3.0 para el estuche de carga Smart Charging Case TM, que agrega más funciones, controles y opciones de personalización.

Este estuche cuenta con una pantalla más grande y una interfaz de usuario renovada. Así, con solo deslizar el dedo hacia arriba, abajo o de lado, los usuarios podrán consultar de forma sencilla las notificaciones, saltar canciones o modificar los ajustes de ecualización. Igualmente, también permite añadir distintas funciones a la pantalla de inicio del estuche e, incluso, cambiar el fondo con una imagen personalizada. Todo ello, sin necesidad de utilizar el 'smartphone'.

En lo relativo a la batería, los JBL Live Buds 4 ofrecen hasta 32 horas de autonomía con la cancelación de ruido activada, que ascienden a 40 sin ella. Por su parte, los Beam 4 ofrecen hasta 48 horas sin cancelación de ruido activa y los Flex 4 hasta 50 horas de autonomía sin ANC. Sin embargo, todos ellos ofrecen hasta cuatro horas de autonomía adicionales con solo 10 minutos de carga rápida.

Con todo, los tres modelos JBL Live 4 ya están disponibles por 199,99 euros, en los colores negro, azul, plateado y arena. No obstante, las versiones Beam y Flex también están disponibles en los colores verde, morado y naranja.