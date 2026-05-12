Los cinco presentadores de los programas de TV nocturnos de EEUU defienden su valor

Nueva York, 12 may (EFE).- Los cinco presentadores más famosos de los programas de televisión nocturnos de Estados Unidos - Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, Seth Meyers y John Oliver- protagonizaron este lunes por la noche un inusual 'late show' en el que defendieron su valor entre bromas y dardos al Gobierno de Donald Trump.

Los humoristas, que adoptaron el nombre de 'Strike Force Five' para un pódcast en el pasado, se reunieron ayer en el programa de Stephen Colbert, que dejará de emitirse el 21 de mayo después de que el canal CBS anunciara su cancelación en 2025, en medio de las negociaciones de fusión entre su propietaria, Paramount, y la empresa Skydance.

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El anfitrión del 'The Late Show' invitó a sus "mejores amigos" y comenzó a lanzar dardos, considerando "peligrosa" la reunión de los cinco por su falta de pelos en la lengua, por lo que confiaron en otro colega, Jon Stewart, como "superviviente designado" porque "alguien tiene que sobrevivir para que el presidente (Trump) pueda enfadarse con alguien".

Los presentadores pusieron en valor la programación nocturna en EE.UU., que aborda las noticias nacionales de manera satírica, como un emblema de la libertad de expresión reclamado por grandes audiencias pese al descontento gubernamental, y salió a colación el reciente enfrentamiento entre Trump y Kimmel, que mantuvo suspendido temporalmente su programa.

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Colbert preguntó, entre risas, si alguno de sus colegas, también competidores, se había imaginado al empezar en la comedia "que estarían haciendo un trabajo por el que el presidente de Estados Unidos tendría unos sentimientos fuertes".

Kimmel respondió que "más extraño aún es hacer un trabajo por el que su esposa tiene unos sentimientos fuertes", en referencia a la disputa pública surgida de una parodia que implicaba a la primera dama, Melania Trump, y que llevó a que el regulador ordenara la revisión anticipada de las licencias de todas las estaciones de televisión propiedad de ABC.

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Fallon, por su parte, recordó que los programas nocturnos "son parte de nuestras vidas", recordó al histórico presentador Johnny Carson y concluyó con la reflexión de que "la gente quiere irse a dormir habiéndose reído a gusto y meterse en la cama contenta".

Los presentadores planean publicar el próximo 13 de mayo un episodio "de emergencia" de su pódcast 'Strike Force Five', que crearon en 2023 durante las huelgas de Hollywood, y cuya recaudación planean donar a la empresa World Central Kitchen, fundada por el chef español José Andrés y que lleva ayuda alimentaria a catástrofes por todo el mundo. EFE

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