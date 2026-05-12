La UE y Ucrania refuerzan su cooperación educativa con miras a la adhesión

Bruselas, 12 may (EFE).- La Unión Europea y Ucrania celebraron este martes su primer diálogo de alto nivel sobre educación, en el que la comisaria de Derechos Sociales, Roxana Mînzatu, y el ministro ucraniano de Educación, Oksen Lisovyi, repasaron los avances de una cooperación que moviliza más de 1.000 millones de euros hasta 2027.

"La educación es un pilar central de la recuperación, la reconstrucción y la integración europea de Ucrania", afirmó Mînzatu tras el encuentro celebrado en la sede de la Comisión en Bruselas, donde subrayó que el diálogo se celebra "en un momento decisivo" del proceso de preparación para las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE.

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De los 1.000 millones, más de 210 millones proceden del programa Erasmus+, a través del cual 52.000 ucranianos han participado en movilidades de aprendizaje, se han financiado más de 370 proyectos de cooperación y 1,5 millones de libros de texto han llegado a manos de niños ucranianos desde 2022, según la comisaria europea.

Mînzatu, también vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, destacó que actualmente 730.000 menores ucranianos están escolarizados en sistemas educativos de la UE y subrayó la necesidad de garantizarles educación de calidad "sin cerrarles el camino a la reintegración en Ucrania mañana".

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El encuentro no estuvo acompañado de nuevos compromisos financieros, pero sí se anunció la ampliación de sus ámbitos de actuación: educación infantil temprana, formación profesional y educación superior.

En materia de Erasmus+, ambas partes celebraron los avances de Ucrania en la creación de una agencia nacional del programa, un paso previo a su futura asociación formal.

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Lizovy subrayó, por su parte, el carácter recíproco de la asociación: "No solo Ucrania necesita a la UE; Europa también necesita a Ucrania", afirmó el ministro, quien presentó la experiencia ucraniana en adaptabilidad y resolución de problemas en condiciones de guerra como "una contribución importante a la resiliencia europea compartida".

Esta reunión "es señal de que está en marcha un movimiento consistente hacia la integración mutua del sistema educativo ucraniano y el espacio educativo europeo", concluyó el ministro.

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Un segundo diálogo de alto nivel sobre educación y competencias está previsto para 2027. EFE