La ESA (E3) rechaza la Ley de California que busca preservar los videojuegos: "No refleja el funcionamiento actual"

La ley que se va a debatir California (Estados Unidos) sobre la protección de los videojuegos cuando llegan al fin de su ciclo de vida 'online', "no refleja el funcionamiento actual de los videojuegos", como ha afirmado la Entertainment Software Association (ESA), dejando clara su postura en contra.

El proyecto de Ley 'Protect Our Games' (AB 1921, Ley POG), que pretende preservar los videojuegos con modalidades que no necesiten conexión a internet o reembolsos una vez dejen de estar disponibles, se debatirá este jueves en la Asamblea de California, pero ya ha empezado a generar respuestas por parte de la industria del videojuego.

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Una de las voces críticas es la ESA, la organización detrás de la mítica feria E3, que ha defendido su postura contraria al proyecto de ley en un comunicado remitido a abc10, donde ha señalado que "podría obligar a los desarrolladores a dedicar tiempo y recursos limitados a mantener en funcionamiento los sistemas antiguos en lugar de crear nuevos juegos, funciones y tecnología".

Ello se debe, explica, a que "muchos juegos dependen de la evolución de la tecnología, el contenido con licencia y los sistemas en línea que cambian con el tiempo". Por ello, entiende que "esta política no refleja cómo funcionan realmente los juegos hoy en día", sino que "establece reglas estrictas que, en última instancia, podrían significar menos experiencias nuevas e innovadoras para los jugadores".

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El proyecto ley, presentado por el miembro de la Asamble Chris Ward, está respaldado por Stop Killing Games, una iniciativa ciudadana con presencia en Europa y Estados Unidos que nació para denunciar la obsolescencia programada de los videojuegos y la falta de alternativas para los jugadores una vez se cierran los servidores y finaliza el soporte.

Esta situación se debe a que cuando alguien compra un videojuego digital, en realidad obtiene una licencia de uso, no una propiedad, lo que impide su preservación si la empresa desarrolladora decide dejar de mantenerlo.

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"Si una empresa te vende un juego digital de pago y luego cierra los servicios que se necesitan para el uso normal del juego, tiene que avisar y ofrecer una solución: una versión jugable, un parche o un reembolso. Eso es todo", han señalado desde Stop Killing Games en Reddit, en respuesta al comunicado de la ESA.

En la Unión Europea, la Comisión Europea confirmó en enero que estudiará la iniciativa ciudadana, después de que los organizadores de la campaña presentaran más de un millón de firmas de ciudadanos de Estados miembro de la UE.

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