Iberia no sacrificará "inversiones fundamentales" de su hoja de ruta a largo plazo por la crisis en Oriente

El presidente y consejero delegado de Iberia, Marco Sansavini, ha asegurado que, pese al conflicto de Oriente Próximo y la consecuente subida del precio del combustible, la aerolínea no sacrificará "inversiones fundamentales" incluidas dentro del Plan de Vuelo 2030, centrada en el desarrollo constante de la flota y la expansión de la red con nuevas rutas.

Así lo ha manifestado durante el IV Forum sobre liderazgo empresarial y directivo de Madrid Leaders Forum, celebrado este martes en el Auditorio Mutua Madrileña, en el que ha destacado que el impacto del conflicto es "aún superior" en la aviación, ya que "el 40% del producto refinado en el sector pasa por el estrecho de Ormuz".

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En su intervención, también ha avisado que, aunque la guerra se terminara pronto, la recuperación en cuanto a los costes por el combustible sería a medio-largo plazo, argumentando que el proceso de suministro tarda en restablecerse.

En este contexto, Sansavini ha remarcado que IAG, grupo al que pertenece Iberia, cuenta con una cobertura de combustible al 70%, mientras que el 'holding' ha anunciado un gasto adicional de 2.000 millones de euros por esta partida para el conjunto de 2026, hasta los 9.000 millones de euros.

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Preguntado por si corre riesgo la operativa del verano, aunque Iberia ya confirmó que no prevé cancelaciones ni la aplicación de recargos, el CEO ha respondido que la firma española tiene asegurado el suministro de carburante para el periodo estival.

"Se respetarán los precios que se han aplicado", ha añadido, en tanto que también ha destacado que esta tranquilidad responde a la transformación profunda de la compañía en la última década, actuando como plan para paliar este tipo de situaciones.

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IBERIA GANÓ UN 20% MÁS EN EL PRIMER TRIMESTRE

Iberia registró un beneficio de explotación de 164 millones de euros entre enero y marzo, un 20% más que un año antes, acompañado de unos ingresos totales de 1.808 millones de euros, lo que supone un descenso del 1,1% en este periodo, aunque por pasajero ascendieron a 1.352 millones de euros un 4,5% más.

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Asimismo, en términos de capacidad, la aerolínea española redujo sus asientos-kilómetro ofertados (ASK) en un 1,1% durante los primeros tres meses del año.