Fallecida una persona tras la colisión entre un turismo y un camión en Lucena

Una persona ha fallecido tras una colisión entre un turismo y un camión registrada en la tarde de este lunes 11 de mayo en la A-318 a la altura de la localidad cordobesa de Lucena, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Un aviso recibido poco antes de las 19.00 horas solicitaba ayuda porque un coche y un camión habían colisionado en el kilómetro 35 de la A-318 sentido Puente Genial y había una persona herida.

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Al lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Bomberos de Lucena, Guardia Civil de Tráfico, Mantenimiento de Carreteras y Centro de Emergencias Sanitarias 061, que llegó a movilizar un helicóptero.

Fuentes de los Bomberos han confirmado al 112 que la persona herida finalmente ha fallecido en el lugar del accidente.

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