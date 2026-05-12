Agencias

Fallecida una persona tras la colisión entre un turismo y un camión en Lucena

Guardar
Imagen 4EDFJJOG7BCEZE5RL2SJICMLAI

Una persona ha fallecido tras una colisión entre un turismo y un camión registrada en la tarde de este lunes 11 de mayo en la A-318 a la altura de la localidad cordobesa de Lucena, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Un aviso recibido poco antes de las 19.00 horas solicitaba ayuda porque un coche y un camión habían colisionado en el kilómetro 35 de la A-318 sentido Puente Genial y había una persona herida.

PUBLICIDAD

Al lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Bomberos de Lucena, Guardia Civil de Tráfico, Mantenimiento de Carreteras y Centro de Emergencias Sanitarias 061, que llegó a movilizar un helicóptero.

Fuentes de los Bomberos han confirmado al 112 que la persona herida finalmente ha fallecido en el lugar del accidente.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un informe relaciona la desigualdad económica en los países ricos con peor salud y menor rendimiento académico en niños

Un informe relaciona la desigualdad económica en los países ricos con peor salud y menor rendimiento académico en niños

Israel aprueba la creación de un tribunal militar que juzgue a implicados en los ataques del 7 de octubre

Israel aprueba la creación de un tribunal militar que juzgue a implicados en los ataques del 7 de octubre

Clavijo asegura que el Gobierno canario tenía "razón" y ve "evidente" que se podían haber "reducido riesgos"

Clavijo asegura que el Gobierno canario tenía "razón" y ve "evidente" que se podían haber "reducido riesgos"

Embat capta 30 millones en una ronda liderada por Cathay para impulsar la gestión de tesorería con IA

Embat capta 30 millones en una ronda liderada por Cathay para impulsar la gestión de tesorería con IA

Rusia derriba 27 drones ucranianos tras el fin de la tregua de Trump

Infobae