El delegado acusa a Ayuso de "abochornar" a Madrid y le insta a gobernar y "dejar de dar vergüenza ajena"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acusado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de "abochornar" a la región con motivo de su viaje institucional a México y le ha instado a centrarse en gobernar el año que "le queda" y "dejar de dar vergüenza ajena".

"Ya todo Madrid se ha abochornado lo suficiente de lo que ha venido haciendo la señora Díaz Ayuso durante los últimos días", ha manifestado Martín en declaraciones a la prensa, donde ha acusado a la presidenta madrileña de "insultar" y "provocar" a México para después "mentir" y "esconderse durante unos días mojito en mano".

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Ahora, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado que durante su viaje a México se ha sentido desprotegida por parte del Gobierno central, recordando al presidente Pedro Sánchez, que en el país norteamericano ha habido "centenares de políticos asesinados" y "más de 100.000 desaparecidos".

En este sentido, el delegado del Gobierno ha lamentado que Ayuso vuelva ahora a "victimizarse y, cómo no, culpar al presidente Sánchez de todos sus males", una estrategia que ha tachado de "ridícula y grave" y ante la que le ha exigido que "ejerza sus responsabiliades de una vez por todas".

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"Todavía le queda un año de ser presidenta de la Comunidad de Madrid y lo que tiene que hacer es dedicarse a eso y dejar de dar vergüenza a los madrileños y asumir sus responsabilidades que falta hace", ha remachado Martín.

Ayuso ha acusado este martes a la presidenta de México, Claudia Sheinbuam, y al Gobierno de España de "ponerla en peligro" y "abandonarla" al no garantizar su seguridad durante un viaje institucional al país norteamericano, ante lo que tuvieron que "cortar y desaparecer".

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La presidenta madrileña suspendió apresuradamente su viaje institucional a México tras el "boicot" del Gobierno de Sheinbaum a su participación en los Premios Platino, a los que finalmente no acudió. Aunque desde el grupo organizador del evento han negado tales "amenazas", la líder regional asegura tener "pruebas" de que Sheinbaum llamó al complejo.