VÍDEO:Irán-Trump reitera que propuesta de Irán es "inaceptable" y avisa de que el alto el fuego está "en estado crítico"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este lunes que la propuesta de Irán para poner fin a la guerra en el contexto de las negociaciones con Washington es "inaceptable" y ha avisado de que el alto el fuego está "en estado crítico" y es "increíblemente débil".

En declaraciones desde el Despacho Oval, el mandatario estadounidense ha calificado de "simplemente inaceptable" la última propuesta de Teherán en el marco de las negociaciones para el cese de las hostilidades, que ahora se han trasladado al estrecho de Ormuz, insistiendo en que Irán sigue sin renunciar a sus aspiraciones nucleares.

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De esta forma, ha insistido en que su plan en Irán "es muy sencillo". "Irán no puede tener un arma nuclear, y no la tendrá. Y no querían llegar tan lejos. Aunque parezca increíble, no lo hicieron", ha señalado, fijando en este punto las discrepancias con Teherán.

Así las cosas, Trump ha recalcado que Irán ha sido derrotado "totalmente" en el campo militar. "Probablemente se hayan reforzado durante este periodo de tiempo. Acabaremos con eso en aproximadamente un día. Pero tengo un plan. ¿Saben cuál es? Un plan muy simple. Y no sé por qué no lo dicen tal como es. Irán no puede tener un arma nuclear", ha subrayado.

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Así las cosas, ha lanzado un aviso tras indicar que el alto el fuego iniciado hace un mes sigue en pie pero se encuentra en "estado crítico". "El alto el fuego sigue vigente. Es increíblemente débil. Diría que es el más débil que hay en este momento", ha insistido, reiterando que la propuesta de Teherán es una "basura" que ni siquiera terminó de leer.

"Está en estado crítico. Yo diría que el alto el fuego sigue en pie, pero es como cuando el médico entra y dice: 'Señor, su ser querido tiene aproximadamente un 1% de posibilidades de sobrevivir'", ha indicado.

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En todo caso, el jefe de la Casa Blanca ha subrayado que sigue considerando "muy posible" llegar a un acuerdo diplomático con Irán para una salida dialogada al conflicto. Eso sí, ha lamentado que las autoridades iraníes "cambian de opinión". "Son gente muy poco honrada", ha criticado.

De esta forma ha criticado los supuestos giros de Teherán en la negociación, señalando que el país asiático tarda "cinco días" en mandar un documento que "debería haber llegado en 20 minutos". "Ya sabes, es un documento bastante sencillo. Nunca tendrán un arma nuclear, ¿verdad?", ha recalcado.

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Trump ha ironizado con que los dirigentes iraníes con los que trata Washington son el "tercer nivel" después de que Estados Unidos e Israel acabaran con la anterior cúpula de la República Islámica. "Nadie quiere ser presidente. No hay nadie que levante la mano", ha señalado en sus declaraciones a la prensa.

El Gobierno de Irán ha defendido este lunes que su última propuesta a Estados Unidos para alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Oriente Próximo es "legítima" y "generosa", tras las críticas de Trump.

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"Nuestra demanda es legítima. Pedimos un fin de la guerra, la retirada del bloqueo y la piratería y la liberación de bienes iraníes que han sido congelados injustamente en bancos por las presiones estadounidenses", ha declarado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en un momento en el que las negociaciones se han estancado después de una primera ronda en Pakistán a principios de abril.

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