Uruguay y Extremadura refuerzan su cooperación en turismo sostenible con una visita institucional

La viceministra de Turismo de Uruguay, Ana Claudia Caram, ha sido recibida este lunes por el presidente de Felcode y de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en el marco de una visita institucional destinada a fortalecer la cooperación entre Uruguay y Extremadura en materia de turismo sostenible y desarrollo territorial.

En el encuentro han estado también el secretario y gerente de Felcode, Alfonso Beltrán y Antonio Fuentes. La visita se enmarca en un programa de trabajo orientado al impulso del turismo sostenible y la generación de empleo, especialmente en áreas rurales y de interior.

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Durante el encuentro, Ana Claudia Caram destacó los estrechos vínculos históricos y profesionales existentes entre Uruguay y Extremadura y subrayó la importancia del intercambio de experiencias para seguir avanzando en modelos turísticos sostenibles vinculados al territorio y a las comunidades locales.

"Venimos a las tierras extremeñas para seguir fortaleciendo este hermanamiento y este vínculo estrecho que tenemos con Extremadura, especialmente con su gente y con los profesionales que durante mucho tiempo han colaborado y ayudado a Uruguay", señaló la viceministra.

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Caram explicó que el Ministerio de Turismo uruguayo y Felcode vienen trabajando conjuntamente en diferentes iniciativas, entre ellas proyectos desarrollados en la triple frontera entre Uruguay, Brasil y Argentina, donde se impulsa la creación de espacios transfronterizos y un 'Parque de la paz' que ponga en valor tanto la naturaleza como las identidades locales.

"Felcode ha hecho una ayuda muy importante con sus técnicos y sus aportes para que realmente tengamos condiciones de desarrollar un espacio que ponga en relevancia la naturaleza, pero también al hombre y sus propias identidades", añadió Caram.

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En este contexto, la delegación uruguaya mantendrá reuniones técnicas con la vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Turismo, Esther Gutiérrez, y con personal especializado para conocer experiencias e iniciativas relacionadas con territorios Unesco, inteligencia turística y gestión de datos, estrategias de promoción y marketing, así como proyectos vinculados al astroturismo y a los espacios naturales.

"Esta es una instancia de aprendizaje e intercambio de modos de hacer que puedan ser útiles para nuestro país. Queremos seguir estrechando lazos y dejar abiertas las puertas para que también conozcan Uruguay", afirmó Caram.

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A lo largo de la semana, la delegación conocerá sobre el terreno diferentes experiencias turísticas de referencia en Extremadura, entre ellas El Barco del Tajo, Mina de la Constanza y el Risco de las Villuercas, además de iniciativas de cooperación cultural y turística en la localidad portuguesa de Marvão y en la pedanía de La Fontañera.