Ucrania denuncia que Egipto sigue comprando a Rusia "grano robado"

Las autoridades ucranianas han denunciado este lunes que Egipto sigue recibiendo "grano robado", exportado por Rusia desde las zonas del este del país ocupadas durante el conflicto, utilizando documentación falsa y mediante buques sancionados.

El asesor del presidente Volodimir Zelenski para la Política de Sanciones, Vladislav Vlasiuk, ha detallado que desde finales de abril han registrado envíos de grano a los puertos egipcios de El Dejeila y Alejandría, en Egipto.

PUBLICIDAD

"Rusia sigue vendiendo grano robado (...) mediante un flagrante fraude criminal con documentos falsificados", ha explicado Vlasiuk en declaraciones a la agencia de noticias Ukrinform, a la que ha detallado que la carga se estiba en los puertos de las ciudades de Mariúpol, en Donetsk; o en Sebastopol, en la península de Crimea.

Así, Vlasiuk ha señalado que los buques cambian las rutas establecidas en su documentación "mágicamente" para ocultar el origen del grano, dirigiéndose hacia puertos egipcios cuando en un primer momento el destino era territorio ruso.

PUBLICIDAD

"Se trata de grano robado, exportado desde los territorios de Ucrania ocupados por Rusia", ha incidido el asesor de Zelenski, que ha advertido a Egipto de que "debe comprender que, al comprar ese trigo, pasa a formar parte de la cadena logística del crimen de guerra de Rusia.

En las últimas semanas, Kiev ha ahondando en sus denuncias contra estas prácticas, apuntando directamente hacia algunos de los países, como es el caso de Egipto e Israel, que se benefician de la compra de este grano, que denuncia se extrae de las zonas del este del país tomadas por Moscú durante la guerra.

PUBLICIDAD

Días atrás, Kiev acusó a las autoridades egipcias de desoír sus "repetidas advertencias" sobre esta cuestión y de aceptar 26.9000 toneladas de trigo ucraniano, después de que un buque ruso descargara en el puerto de Abu Quir, en la que había sido la cuarta ocasión en hacerlo desde abril.

"El saqueo no es comercio y la complicidad solo alimenta mayor agresión", dijo el ministro ucraniano de Exteriores, Andri Sibiga, quien afeó a Egipto que respondieran de esta manera a los esfuerzos de Kiev por su seguridad alimentaria.

PUBLICIDAD

Ucrania sostiene que desde el comienzo de la invasión de Rusia en febrero de 2022, se han exportado más de 1,7 millones de toneladas de productos agrícolas con un valor total superior a los 20.000 millones de grivnas (unos 387 millones de euros) desde los "territorios temporalmente ocupados".