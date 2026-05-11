Mueren dos soldados de Siria en un ataque contra un autobús de transporte de militares en Hasaka

Al menos dos soldados de Siria han muerto este lunes en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra un autobús que trasladaba a tropas en la provincia de Hasaka (noreste), según han confirmado las autoridades.

El Ministerio de Defensa sirio ha indicado que dos militares "han caído mártires" a causa de "un ataque traicionero" en los alrededores de Al Aliya, tal y como ha recogido la agencia estatal siria de noticias, SANA, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría.

El grupo yihadista Estado Islámico ha reivindicado durante los últimos meses varios ataques contra las fuerzas de seguridad sirias, tras la decisión de Damasco de sumarse a la coalición internacional que encabeza Estados Unidos contra el grupo yihadista.

