Trump nomina como embajadora de Jamaica a la polémica exdirectora de la Voz de América

Washington, 11 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó este lunes como próxima embajadora en Jamaica a la política y periodista Kari Lake, quien pilotó el polémico proceso para clausurar la Voz de América (VOA), encallado en los tribunales.

"Gracias al presidente Trump por nominarme como próxima embajadora de Estados Unidos en Jamaica", declaró en redes sociales Lake, cuyo nombramiento deberá ser ratificado por el Senado.

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La nominada aseguró que Jamaica es un país que conoce "muy bien", que está "lleno de gente increíble" y que su deseo es "fortalecer la alianza" entre ambas naciones.

Al inicio de la Administración de Trump, Lake fue nominada para liderar la Agencia para los Medios Globales de Estados Unidos (USAGM), empresa matriz de la VOA, pero un juez invalidó su nombramiento porque no fue confirmado por el Senado.

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La aliada de Trump encabezó el proceso para intentar clausurar la USAGM, incluida la VOA, medio al que ha acusado de ser sesgado y "antiestadounidense", pero la operación quedó encallada en los tribunales.

En marzo, el Gobierno de Trump nominó a la diplomática Sarah Rogers para dirigir la USAGM y un juez federal ordenó reincorporar a más de un millar de empleados de la VOA que habían sido puestos en licencia administrativa.

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Kari Lake, de 56 años, fue durante varios años presentadora de noticias en su estado, Arizona, y posteriormente se convirtió en una fiel aliada de Trump.

A pesar del respaldo del líder republicano, Lake perdió las elecciones frente a los demócratas a senadora por Arizona en 2024 y a gobernadora de ese mismo estado en 2022. EFE

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