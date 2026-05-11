Sospechoso de intentar asesinar a Trump se declara no culpable de cuatro cargos federales

Washington, 11 may (EFE).- Cole Allen, el sospechoso de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, se declaró no culpable este lunes de los cuatro cargos federales en su contra durante una comparecencia ante un tribunal en Washington.

Allen, que permanece detenido en lo que avanza el proceso, está acusado de intento de magnicidio, lo que podría acarrearle cadena perpetua; junto a otros dos delitos relacionados con el uso y transporte de armas de fuego y un cuarto por agresión a un agente con un arma mortal. EFE

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