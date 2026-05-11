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Rusia escolta hasta Bamako un convoy de camiones con combustible pese al intento de cerco de Al Qaeda

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El grupo paramilitar Africa Corps, anteriormente conocido como Grupo Wagner y ahora dependiente del Ministerio de Defensa de Rusia, ha asegurado este lunes que sus tropas escoltaron el domingo un convoy de camiones cisterna con petróleo a la capital, Bamako, ante los intentos de la rama de Al Qaeda en el Sahel por cercar la ciudad.

"Unidades del Africa Corps, junto con el Ejército de Malí y bajo la cobertura de helicópteros de la aviación del Africa Corps, escoltaron camiones cisterna con combustible a Bamako", ha dicho en un comunicado, en el que ha resaltado que "no se permitió que se perpetraran ataques terroristas contra el convoy".

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"Durante el trayecto del convoy, no se detectaron incidentes hostiles ni ataques terroristas", ha insistido, antes de subrayar que sus unidades, "en coordinación con el Ejército de Malí", continuaron realizando durante las últimas 24 horas "operaciones centradas en la búsqueda de formaciones terroristas y el patrullaje de zonas pobladas".

La situación sobre el terreno sigue estando marcada por la incertidumbre y los combates esporádicos, después de que el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) --rama de Al Qaeda en la región-- hiciera un llamamiento a un "frente unido" para derrocar a la junta militar en pie en el país africano desde 2020 de cara a abrir "una transición pacífica e inclusiva", pese a que el presidente de transición, Assimi Goita, resaltó unos días antes que todo estaba "bajo control".

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Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, actual presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.

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