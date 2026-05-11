Macará, del técnico uruguayo Sanguinetti, se reencuentra con el triunfo y hunde al Manta

Guayaquil (Ecuador), 10 may (EFE).- El Macará del técnico uruguayo Guillermo Sanguinetti se reencontró este domingo con el triunfo y lo hizo por 0-1 ante el Manta, al que hundió en el último puesto de la liga profesional ecuatoriana tras cumplirse la decimotercera jornada.

Macará acumula 19 puntos en la tabla y se ubica séptimo, aunque lejos del líder, el Independiente del Valle, que tiene 31 unidades, pero solo está a 3 del segundo clasificado, la Universidad Católica, que tiene 22.

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El tanto del triunfo lo anotó el defensa ecuatoriano Jairo Jiménez, lo que le dio tranquilidad a su equipo, que el pasado miércoles empató 2-2 de local ante el argentino Tigre por la Copa Sudamericana.

Por su parte, el Emelec volvió a ceder puntos en su estadio, el Capwell, tras el empate 1-1 ante Libertad, un resultado en el que ambos equipos se frenan en su meta de alejarse de los últimos puestos del torneo.

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Mientras Emelec quedó duodécimo con 15 puntos el Libertad es decimocuarto con 14.

El centrocampista Sergio Quintero adelantó a Emelec y el también centrocampista Gabriel Cortez concretó el empate tras un preciso disparo de tiro libre, para convertir en uno de los mejores goles de una fecha que concluirá este lunes con el enfrentamiento entre el Mushuc Runa y Liga Deportiva Universitaria de Quito. EFE

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