La UE restablece sus relaciones comerciales con Siria tras 15 años de suspensión parcial

Los Veintisiete han acordado este lunes restablecer plenamente las relaciones comerciales con Siria y levantar la suspensión parcial del Acuerdo de Cooperación entre ambas partes, vigente desde 2011 como respuesta de la UE a la represión del régimen de Bashar al Assad contra su propia población, una medida que se enmarca en el proceso de normalización de relaciones con el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara.

De este modo, el Consejo (Estados) ha adoptado una decisión con la que deroga la suspensión del acuerdo, una decisión adoptada en 2011 y prorrogada en 2012 en respuesta a las "graves violaciones" de Derechos Humanos del entonces gobierno sirio y que eliminaba restricciones cuantitativas a las importaciones de ciertos productos de Siria como petróleo, productos derivados del petróleo, oro, metales preciosos y diamantes.

PUBLICIDAD

La Comisión Europea propuso en abril reactivar plenamente el acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Siria, en un paso para retomar el marco de relaciones económicas y comerciales con el gobierno transitorio de Al Shara, y después de que en mayo de 2025 la Unión ya acordara levantar todas las sanciones económicas contra Siria.

Tras el visto bueno de los Estados miembro, el Ejecutivo comunitario deberá ahora notificar a las autoridades sirias la finalización de la suspensión parcial, y la decisión entrará en vigor a partir del primer día del primer mes siguiente a dicha notificación a Damasco.

PUBLICIDAD

El acuerdo, en vigor desde 1978, constituye el marco de cooperación entre ambas partes en ámbitos como el desarrollo económico y social y las relaciones comerciales, e incluye la eliminación de aranceles para la mayoría de productos industriales sirios exportados a la UE, así como la supresión de restricciones cuantitativas en el comercio bilateral.

LA UE APUESTA POR RECONSTRUIR SIRIA

PUBLICIDAD

Además del levantamiento de estas sanciones, que se produce el día que se celebra en Bruselas un diálogo de alto nivel sobre Siria centrado en la estabilidad regional y el retorno de refugiados, la Comisión Europea se ha comprometido a coordinar y armonizar "todos los esfuerzos internacionales" en materia de ayuda, reconstrucción y desarrollo de Siria.

Lo ha hecho en el Foro de Coordinación de la Alianza para Siria, donde la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, ha celebrado un "punto de inflexión" entre la Unión y Siria, después de que "durante más de una década" el bloque comunitario haya apoyado "firmemente" al pueblo sirio, proporcionando más de 41.000 millones de euros en asistencia vital.

PUBLICIDAD

"Ahora, es momento de pasar de la crisis a la recuperación y reconstrucción socioeconómica. Este compromiso busca reconstruir la confianza, fomentar la resiliencia y situar las aspiraciones del pueblo sirio en el centro del futuro de su país", ha indicado la comisaria durante una rueda de prensa junto al ministro sirio de Asuntos Exteriores y de Expatriados, Asaad al Shaibani.

En concreto, Suica ha anunciado que la Unión está trabajando en la creación de un Centro de Asistencia Técnica, que contará con una financiación de 15 millones de euros, para fortalecer las capacidades de las instituciones sirias.

PUBLICIDAD

El centro servirá como "punto de acceso" para que las autoridades sirias obtengan asistencia técnica de la UE y sus socios, con el objetivo es fortalecer las instituciones públicas de Siria, impulsar una "recuperación socioeconómica sostenible" y mejorar la prestación de servicios públicos.

Además, Bruselas y Damasco han acordado seguir explorando formas de impulsar el crecimiento del sector privado, fortalecer el entorno empresarial y mejorar el acceso a la financiación, todos ellos "pasos clave" para fomentar la inversión y el comercio sostenibles.

PUBLICIDAD

Por último, Suica ha anunciado una contribución de la Unión de 14 millones de euros para la rehabilitación del hospital Al-Rastan en Homs, la tercera ciudad más poblada del país, y ha destacado que el bloque comunitario ya está trabajando para dar una "financiación adicional" de 280 millones de euros a Siria para 2026 y 2027.