Agencias

Irán advierte ante una posible reanudación de las hostilidades con EEUU: "Se sorprenderán"

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El Gobierno iraní ha advertido este lunes de que están preparados para cualquier escenario, incluida la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos e Israel.

"Nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para dar una bien merecida respuesta a cualquier agresión (...). Estamos preparados para todas las opciones. Se sorprenderán", ha planteado el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

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Qalibaf ha advertido de que "una mala estrategia y unas malas decisiones siempre llevan a malos resultados". "El mundo entero se ha percatado ya de esto", ha argumentado.

Mientras, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha informado durante la jornada del lunes de los contactos que ha mantenido con sus homólogos de Egipto, Bader Abdelati; Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, y de Singapur, Vivian Balakrishnan.

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Araqchi ha tratado con Abdelati "los últimos acontecimientos regionales y las cuestiones relacionadas con los procesos diplomáticos entre Irán y Estados Unidos con mediación de Pakistán", ha explicado Araqchi en redes sociales.

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