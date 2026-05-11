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El tribunal que juzga al hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega dictará sentencia el 15 de junio

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El tribunal de Oslo que juzga a Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, dictará sentencia el próximo 15 de junio en el marco del proceso judicial por presuntos 40 delitos, incluyendo cuatro violaciones y violencia machista contra una de sus exparejas.

El veredicto se dará a conocer la mañana del 15 de junio, ha confirmado este la cadena pública NRK según informaciones del propio tribunal de Oslo.

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Hoiby está acusado de 40 cargos y la Fiscalía pide una pena de siete años y siete meses y que se impongan medidas de destinadas a proteger a las víctimas, como una orden de alejamiento de dos años respecto a una de las víctimas.

El hijo de la princesa heredera es considerado culpable de 39 de los delitos imputados por parte de la Fiscalía. Él ha admitido alguno de los cargos pero niega su culpabilidad en los más graves.

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Aparte de las agresiones sexuales, el joven de 29 años también está acusado de grabar los genitales de cuatro mujeres sin su conocimiento, así como amenazas contra un hombre, acoso a la Policía e infracciones de la normativa de tráfico. El juicio en su contra empezó el pasado 3 de febrero.

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