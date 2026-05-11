El Teatro Real y la UNED ofrecen un curso de verano para conocer "la ópera por dentro"

El Teatro Real y la UNED ofrecen el curso de verano 'La ópera por dentro: anatomía de un arte total', una formación de tres jornadas para profundizar en el conocimiento del género operístico y en los procesos artísticos y técnicos que intervienen en su creación y producción.

Así, los días 14, 15 y 16 de julio, se ofrecerán conferencias, mesas redondas, talleres y una visita a los espacios de trabajo del Teatro Real.

PUBLICIDAD

Se podrá participar en el curso de manera presencial u online y la matrícula, que oscila entre los 32 a 124 euros, estará abierta desde este lunes en la UNED.

El curso está dirigido a estudiantes universitarios de humanidades, música, artes escénicas, filología, historia del arte y estudios culturales, profesionales y estudiantes interesados en el mundo de la ópera y la gestión cultural; docentes y mediadores culturales; así como a cualquier persona interesada en profundizar en el conocimiento del género.

PUBLICIDAD

"El curso tiene como objetivos ofrecer una visión global del fenómeno operístico como arte total, en el que convergen diferentes disciplinas artísticas; analizar los orígenes y la evolución del género operístico desde su nacimiento hasta la actualidad; comprender el papel de algunos de los elementos esenciales de la ópera, como la dramaturgia o la puesta en escena", explica el Real en un comunicado.