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El Teatro Real y la UNED ofrecen un curso de verano para conocer "la ópera por dentro"

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El Teatro Real y la UNED ofrecen el curso de verano 'La ópera por dentro: anatomía de un arte total', una formación de tres jornadas para profundizar en el conocimiento del género operístico y en los procesos artísticos y técnicos que intervienen en su creación y producción.

Así, los días 14, 15 y 16 de julio, se ofrecerán conferencias, mesas redondas, talleres y una visita a los espacios de trabajo del Teatro Real.

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Se podrá participar en el curso de manera presencial u online y la matrícula, que oscila entre los 32 a 124 euros, estará abierta desde este lunes en la UNED.

El curso está dirigido a estudiantes universitarios de humanidades, música, artes escénicas, filología, historia del arte y estudios culturales, profesionales y estudiantes interesados en el mundo de la ópera y la gestión cultural; docentes y mediadores culturales; así como a cualquier persona interesada en profundizar en el conocimiento del género.

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"El curso tiene como objetivos ofrecer una visión global del fenómeno operístico como arte total, en el que convergen diferentes disciplinas artísticas; analizar los orígenes y la evolución del género operístico desde su nacimiento hasta la actualidad; comprender el papel de algunos de los elementos esenciales de la ópera, como la dramaturgia o la puesta en escena", explica el Real en un comunicado.

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