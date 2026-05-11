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El número de víctimas por ataques de Israel en Líbano desde el 2 de marzo supera ya los 2.800 muertos

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El número de víctimas por ataques del Ejército israelí contra Líbano desde el pasado 2 de marzo supera ya los 2.800 muertos y 8.700 heridos, de acuerdo a un nuevo balance difundido este lunes por las autoridades libanesas, una cifra que ha seguido aumentando durante las últimas semanas por los ataques israelíes contra el país pese al alto el fuego pactado a mediados de abril.

El Ministerio de Sanidad ha precisado en un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal NNA que 2.860 personas han fallecido y 8.730 han resultado heridas como consecuencia de estos bombardeos, en el marco de una ofensiva reactivada tras el lanzamiento de proyectiles hacia territorio israelí por parte del partido-milicia chií libanés Hezbolá, en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, y otros altos cargos, el 28 de febrero.

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Los gobiernos de Israel y Líbano acordaron el 17 de abril un alto el fuego, que fue extendido posteriormente, como parte de unas conversaciones de paz auspiciadas por la Administración Trump. Delegaciones de los dos países tienen previsto reunirse de nuevo este jueves y viernes, 14 y 15 de mayo, en Washington.

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