EDP renueva su concesión de distribución en el estado de São Paulo e invertirá más de 850 millones de euros

EDP ha firmado la renovación por otros 30 años del contrato de concesión de distribución de energía para los 28 municipios en los que opera en el estado de São Paulo, en Brasil. La decisión se enmarca en el nuevo modelo de evaluación creado por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) y el Ministerio de Minas y Energía (MME).

Según ha informado la compañía eléctrica en nota de prensa, la firma tuvo lugar en un acto celebrado en Brasilia, que contó con la presencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira; el CEO de EDP en Sudamérica, João Brito Martins.

PUBLICIDAD

Con la renovación, EDP seguirá siendo responsable de la distribución de energía en las regiones de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba y Litoral Norte del estado de São Paulo hasta 2058. El CEO de EDP en Sudamérica, João Brito Martins, ha indicado que este "hito" materializa el compromiso de la firma con Brasil, "que comenzó hace 30 años y que ahora se renueva por otros 30". "Agradezco la confianza de la Presidencia de Brasil, del Ministerio de Minas y Energía, de la Aneel y de nuestros clientes en el trabajo sólido de EDP. Es el reconocimiento de una trayectoria de superación de desafíos", ha dicho.

"Conseguir esta renovación en el año en que EDP celebra sus primeros 50 años como empresa y 30 años de presencia en Brasil, marca el inicio de un nuevo capítulo en nuestra historia de éxito, en el que fue nuestro primer país de internacionalización", ha abundado.

PUBLICIDAD

Brito ha indicado que este logro "refuerza el compromiso de la compañía con el desarrollo del estado de São Paulo y de Brasil" y supone además un reconocimiento de su equipo. "Estamos preparados para otros 30 años de dedicación, compromiso, innovación y colaboración con los 28 municipios en los que operamos", ha finalizado João Brito Martins.