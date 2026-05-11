Bruselas urge a los 27 a abrir "lo antes posible" los primeros capítulos de negociación para la adhesión

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, ha hecho este lunes un llamamiento a los Veintisiete para iniciar "lo antes posible" las negociaciones formales con Ucrania para su adhesión a la Unión Europea y poder abrir "todos" los bloques de capítulos de reformas que las autoridades ucranianas deben llevar a cabo antes de poder unirse al club comunitario.

"Hoy instaré a todos los Estados miembro a que abran formalmente todos los clústeres lo antes posible", ha anunciado la comisaria en declaraciones, en referencia al grupo de capítulos de negociación, en declaraciones a los medios antes del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Bruselas, en el que los ministros del bloque abordarán el modo de seguir ayudando a Kiev ante la invasión de Rusia.

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Según Kos, el primer grupo de capítulos podría abrirse bajo la presidencia chipriota del Consejo de la UE, que acabará el 30 de junio, y el resto de los cinco grupos de capítulos podrían gestionarse ya en el mes de julio. "Hemos hecho mucho trabajo anticipado y ahora todo está listo para abrirse formalmente", ha añadido.

También ha detallado que hablará con los Veintisiete sobre la metodología en proceso de ampliación, "que tiene 40 años" y que no cree que se adecue a los tiempos actuales porque "vivimos en tiempos diferentes".

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"No vivimos en tiempos de paz. No tenemos tiempo. Así que lo que estamos debatiendo ahora con los Estados miembro es si hay posibilidades de extender los principios de integración gradual", ha añadido.

Cuestionada por la posición del nuevo primer ministro de Hungría, Peter Magyar, sobre la adhesión de Ucrania en la Unión Europea, la comisaria eslovena ha celebrado que ve en él un mensaje "más positivo" que el de su predecesor, que venía bloqueando cualquier paso hacia adelante para la integración de Kiev en el bloque.

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HAY SITIO PARA LOS BALCANES

En otro orden de cosas, Kos ha hecho referencia a la reunión que los Veintisiete mantendrán en este CAE con países de los Balcanes Occidentales y ha asegurado que "hay sitio para todos" ellos en la Unión Europea.

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"La ampliación es la prioridad de la Unión Europea, y si nuestros candidatos cumplen, nosotros también debemos cumplir", ha aseverado, expresando su deseo que todos los candidatos de los Balcanes Occidentales se mantengan firmes "en el camino europeo".