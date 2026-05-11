China rechaza las sanciones de EEUU a tres empresas chinas por supuestos lazos con programas de armas en Irán

El Gobierno de China ha rechazado este lunes las últimas sanciones impuestas por Estados Unidos a tres empresas del gigante asiático por supuestos lazos con los programas militares y armamentísticos de Irán, antes de resaltar que Pekín "protegerá firmemente" los derechos de las compañías chinas.

"China se opone firmemente a las sanciones ilegales y unilaterales que carecen de base en el Derecho Internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, quien ha resaltado en rueda de prensa que las autoridades "piden a las empresas que hagan negocio en línea con las leyes y regulaciones".

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Así, ha subrayado que China "protegerá firmemente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas" y ha reiterado que China "ha dejado clara su posición en repetidas ocasiones", según ha recogido el diario chino 'Global Times'. "La prioridad urgente es hacer todos los esfuerzos posibles para evitar que el conflicto vuelva a empezar, en lugar de usar la guerra como pretexto para difamar a otros países", ha zanjado.

Las palabras de Guo llegan después de que el Departamento del Tesoro estadounidense anunciara la inclusión de tres personas y nueve empresas --entre ellas tres chinas-- en la lista de organizaciones especialmente designadas (SDN, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por su presunta participación en redes de apoyo a los programas militares y de proliferación armamentística de Irán.

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