Mapfre Re coloca un bono catastrófico de 200 millones de dólares para cubrir tormentas en EEUU

Mapfre Re ha completado este lunes la transacción de un bono catastrófico por importe de 200 millones de dólares (169,8 millones de euros) que proporciona cobertura frente a tormentas con nombre --es decir, bautizadas oficialmente por servicios meteorológicos-- en Estados Unidos (EEUU) a través de su vehículo de propósito especial, 'Recoletos Re DAC'.

Según explica la unidad de reaseguro del Grupo Mapfre, el bono ofrece respaldo indemnizatorio por evento, con un periodo de riesgo de tres años que se extiende hasta finales de junio de 2029.

PUBLICIDAD

Además, la operación representa un hito "relevante", tal y como acreditan desde el Grupo, ya que por primera vez se incluye la cobertura indemnizatoria para este tipo de adversidades.

"Este enfoque permite un mejor alineamiento entre la protección reaseguradora y la exposición subyacente al riesgo del Grupo, mejorando la eficacia de la transferencia de riesgos a los mercados de capitales", ha detallado la compañía en un comunicado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, GC Securities ha actuado como agente estructurador exclusivo y también como colocador conjunto (bookrunner) con Aon Securities.

"Esta transacción pone de manifiesto nuestro enfoque disciplinado en la gestión de riesgos y nuestro compromiso continuo con la obtención de una protección sólida y bien alineada para el Grupo Mapfre", ha asegurado el consejero delegado de Mapfre Re, Miguel Rosa.

PUBLICIDAD

Asimismo, Rosa ha resaltado que al seguir integrando la cobertura de bonos catastróficos indemnizatorios en el programa corporativo de reaseguro, contribuyen a la resiliencia del Grupo al tiempo que emplean un uso estratégico y diversificado de la capacidad de los mercados de capitales.