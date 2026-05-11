Agencias

Cuatro muertos tras estrellarse una avioneta en el desierto de Namibia

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Cuatro personas han muerto tras estrellarse una avioneta Cessna 210 durante un trayecto entre Windhoek y la región de Sossusvlei, según ha informado la aerolínea Desert Air.

El contacto con la avioneta se perdió el domingo y ya el lunes han sido localizados los restos, recoge la agencia de noticias namibia NAMPA.

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El presidente de Desert Air, Willem de Wet, ha confirmado el siniestro y ha especificado que los fallecidos son el piloto y tres ciudadanos alemanes. "No hay supervivientes", ha apuntado.

El aparato había partido el domingo desde una pista privada cercana al Aeropuerto Internacional Hosea Kutako y por el momento se desconocen las causas del accidente.

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