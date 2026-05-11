CSIF asegura que la seguridad es "máxima" en el H. Gómez Ulla pese a que faltan los refuerzos de personal

El delegado de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, José García, ha asegurado este lunes que la seguridad es "máxima" en el centro que está atendiendo la cuarentena de los españoles procedentes del 'MV Hondius', aunque ha denunciado que los refuerzos de personal que les prometieron no han llegado.

"Desde Recursos Humanos se nos dijo que iban a venir entre 60 y 90 trabajadores de todas las categorías. A fecha de hoy, todavía no ha llegado ninguno", ha aseverado el también delegado de Prevención del hospital, que informó el pasado viernes de que Recursos Humanos había aprobado la medida de forma extraordinaria y para todo el periodo de la cuarentena.

PUBLICIDAD

José García ha destacado que no hay "ninguna novedad" en lo que respecta a los españoles en cuarentena, que han pasado una noche "buena" y transcurren "con normalidad", a la espera de los resultados de las PCR que les realizaron a su llegada, junto a otras pruebas como la toma de temperatura o anotación de síntomas.

Además, ha aplaudido el dispositivo de llegada al centro que se desarrolló este domingo. "Fue un dispositivo enorme. Se utilizó tanto seguridad privada como militar, se acordonó la zona de entrada, desde el autobús hasta el ascensor que les subía a la planta. Y tuvieron riesgo cero de contacto con nadie", ha subrayado.

PUBLICIDAD

Según ha comentado, este "riesgo cero" continúa, pues la planta donde se encuentran está cerrada al público, a visitas y a cualquier persona que no se haya autorizado para el tratamiento. En este punto, ha señalado que depende de los técnicos que se autoricen visitas en el futuro.

CESE DE 200 TRABAJADORES

PUBLICIDAD

Además de criticar la falta de los refuerzos prometidos, ha denunciado el próximo cese de 200 trabajadores temporales que realizan diferentes funciones en el hospital, a quienes no se va a renovar.

García ha recordado que el centro tiene que atender a los habitantes del barrio de Carabanchel, para los que es su hospital de referencia, y ha afeado que estos trabajadores, después de estar dando su "do de pecho", "vayan a la calle sin un mínimo respeto".

PUBLICIDAD

"CSIF va a luchar, aquí, en Función Pública o donde haga falta, para que se renueve, según dice la ley, todos estos contratos que están acogidos a un proceso selectivo y que por ley se deben de renovar", ha referido.