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Canarias evalúa si hay un "punto de inflexión" en la ruta atlántica con la llegada de 569 migrantes en mayo

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El Gobierno de Canarias estudia si hay un "punto de inflexión" en la ruta atlántica tras la llegada de 569 migrantes en los primeros diez de mayo, 38 de ellos menores, o si por el contrario se trata de un hecho "puntual" que no marca tendencia.

Así lo ha avanzando en una rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, para dar cuenta de los acuerdos adoptados tras una reunión del Consejo de Gobierno, remarcando que ayer domingo, por ejemplo, la comunidad ya dio muestras de su "solidaridad" al atender a unos 200 migrantes en Los Cristianos.

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En la noche del domingo también fue rescata una patera con unos 125 inmigrantes a bordo cuando se encontraban a 17,5 kilómetros (9,5 millas náuticas) al sureste de La Restinga, en la isla de El Hierro, con 116 hombres, tres mujeres y seis menores.

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