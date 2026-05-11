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Badiola cree que el dispositivo del MV Hondius va "bien" y tacha de "ridícula" la transmisión por ratas nadadoras

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El catedrático emérito de Sanidad Animal de la Universidad de Zaragoza (Unizar), Juan José Badiola, ha señalado en declaraciones a Europa Press que el dispositivo organizado para la repatriación de los pasajeros y la tripulación del crucero 'MV Hondius' ha ido "en general, bien", aunque se hayan dado situaciones que no dan "buena imagen".

"El dispositivo yo creo que (está yendo) bien. Yo creo que ha habido algunos que han metido la pata, uno que salía y se quitaba el protector y tal. Eso no se puede hacer. Es una imagen fatal. Otro que se quitaba la mascarilla tampoco da buena imagen (...). Había situaciones un poco especiales pero en general (está yendo) bien", ha indicado.

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A su vez, también ha hablado sobre el hecho de que uno de los repatriados por Francia haya dado positivo en hantavirus. "Aquí no se habían analizado porque eran asintomáticos. El criterio es si eres asintomático no te analizas. ¿Se podía haber analizado? Pues sí, pero ya con todo el lío que había con los canarios, cualquiera se ponía ya analizar", ha apostillado.

Badiola ha calificado de "ridícula" la idea de que haya roedores en el barco que puedan llegar a nado a la costa canaria y transmitir la enfermedad. "Es una cosa tan ridícula que hasta me parece ridículo que yo esté hablando de esto", ha admitido.

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A su juicio, este tema "no tiene más relevancia en este momento". En este sentido, ha apuntado a que no hay duda de que los que se han infectado han sido personas --la primera pareja que se contagió, que había viajado a Argentina, Chile y Uruguay para observar aves, incluyendo visitas a lugares con presencia de la especie de rata conocida por portar el virus 'Andes'. "Está demostrado que después ha habido transmisión persona a persona y ya está", ha insistido.

Más allá de ello, ha recordado que la naviera --Oceanwide Expeditions-- ha dicho que ha hecho una auditoría sobre la posible existencia de roedores en el barco y que esta había salido negativa. "En los cargueros sí que puede haber, porque eso está poco cuidado, pero en un crucero de alto 'standing' donde hay que pagar 20.000 o 30.000 euros para viajar, ¿tú ves lógico que haya a ratas y ratones allí?", ha ironizado.

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