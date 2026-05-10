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Zelenski afirma que sanciones contra Rusia y otras formas de presión están dando resultado

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Berlín, 10 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo que las sanciones contra Rusia y otras formas de presión está dando resultado, y subrayó la necesidad de que la cooperación en Europa siga siendo sólida.

"Está claro que el efecto combinado de las sanciones contra Rusia y otras formas de presión está dando los resultados necesarios. ¡Gracias a todos los que están colaborando!", escribió en un mensaje en redes sociales.

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Zelenski señaló haber mantenido, "como siempre, una buena conversación" con el presidente finlandés, Alexander Stubb, en la que coordinaron sus posiciones de cara a las reuniones y negociaciones de esta semana.

"Es importante que la cooperación en Europa siga siendo sólida, y ahora se vislumbran nuevas perspectivas de colaboración", señaló, y agregó que hablaron asimismo del estado de los esfuerzos diplomáticos, tanto con Estados Unidos como entre los europeos. EFE

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EFE

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