Seúl concluye que un "impacto externo" causó la explosión en un buque surcoreano en Ormuz

Seúl, 10 may (EFE).- Seúl concluyó que la explosión registrada el pasado 4 de mayo en un buque operado por una naviera surcoreana en el estrecho de Ormuz fue causada por el "impacto externo" de dos objetos voladores no identificado, informó este domingo el Ministerio de Exteriores.

Los objetos impactaron la popa del barco HMM Namu con una diferencia de alrededor de un minuto entre cada uno, aseguró la Cancillería en una conferencia de prensa este domingo para explicar los resultados de la investigación del incidente.

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El ministerio surcoreano aclaró que, no obstante, "existe una limitación para determinar con precisión el tipo exacto y el tamaño físico del objeto", por lo que se analizarán con más detalle los restos hallados, incluidos los componentes del motor.

También dijo que es baja la posibilidad de que se una mina o un torpedo causaran la explosión, de la que toda la tripulación salió ilesa.

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La conclusión llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara previamente que el buque había sido atacado por Irán, algo que Teherán negó de forma tajante a través de un comunicado de su Embajada en Seúl.

La Embajada iraní también dijo a EFE el jueves que no había mantenido contactos con funcionarios surcoreanos desde la publicación del comunicado, en respuesta a una pregunta sobre si Teherán había trasladado directamente a Seúl su posición de que sus Fuerzas Armadas no estuvieron implicadas en el incidente.

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El Ministerio de Exteriores confirmó en la rueda de prensa que había convocado al embajador iraní en Corea del Sur para recibir una explicación sobre los resultados de la investigación.

Seúl subrayó, no obstante, que no prejuzgará al autor del ataque y que se requiere una investigación adicional para determinar el origen de los objetos.

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Exteriores también dijo este domingo que cooperará con la comunidad internacional, incluida la revisión de su participación en la Coalición de Libertad Marítima propuesta por Estados Unidos, para reanudar el tránsito por el estrecho de Ormuz.

La actualización coincide con el viaje a Washington del ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, quien se reunirá el lunes con su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, en un encuentro en el que se prevé que también se aborde la seguridad de navegación en Ormuz. EFE

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