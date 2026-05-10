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Raphinha: "Hansi Flick me ha hecho creer en mí otra vez"

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El delantero del FC Barcelona Raphinha celebró la conquista matemática de LaLiga EA Sports 2025/26 tras la victoria frente al Real Madrid (2-0) en el Spotify Camp Nou y aseguró que el técnico Hansi Flick le "ha hecho creer" de nuevo en sí mismo, además de destacar la capacidad del equipo para sobreponerse a los momentos complicados del curso.

"Al principio de temporada nos planteamos ganar títulos y ganar una Liga hay que celebrarlo bastante. Es algo importante. Otros equipos querían ganar pero lo hemos hecho muy bien esta temporada", señaló el internacional brasileño en declaraciones a Movistar+ recogidas por Europa Press.

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Raphinha destacó también la reacción del conjunto blaugrana tras los momentos más delicados del curso. "Momentos complicados pasan todos, saber volver de los momentos difíciles más fuerte, este equipo ha demostrado que sabe hacerlo. Pasamos al principio algunos momentos que no nos gustaron pero después fuimos espectaculares", afirmó.

Además, el brasileño elogió la figura de Hansi Flick y la influencia que ha tenido sobre él esta temporada. "Nosotros tenemos la costumbre de decir que el fútbol te da mucha familia, y para mí es un padre, me ha hecho creer en mí otra vez y estoy muy contento por mí y por él", finalizó.

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