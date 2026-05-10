Parlamento de Senegal aprueba reforma electoral que permitiría concurrir a primer ministro

Nairobi, 10 may (EFE).- El Parlamento de Senegal aprobó en segunda lectura un proyecto de ley para modificar los artículos del Código Electoral que impidieron al actual primer ministro, Ousmane Sonko, presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, lo que podría permitirle aspirar a la Presidencia del país en unos futuros comicios.

Según reportaron medios locales a última hora del sábado, el proyecto legislativo fue aprobado por la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento) con 128 votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.

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La nueva aprobación se produjo solo un día después de que, el viernes, el presidente de la Asamblea Nacional anunciara que el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, había pedido una segunda deliberación antes de promulgar la ley, un derecho que le otorga el artículo 73 de la Constitución.

En una carta, el presidente alegó que había "dos versiones diferentes del texto" y afirmó que quería "eliminar cualquier ambigüedad y garantizar la conformidad del texto (...) con la voluntad expresada" por los parlamentarios.

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La ley podría permitir a Sonko concurrir en las elecciones presidenciales previstas para 2029, porque permitiría derogar el artículo 30, que incluye la inhabilitación en caso de condena a una multa superior a 200.000 francos CFA (unos 304 euros).

Ese artículo impidió a Sonko presentarse a los comicios de 2024, tras su condena a seis meses de prisión condicional por difamación y a una multa de 200.000 francos CFA.

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Entonces, fue Faye quien acabó postulándose como candidato frente al entonces presidente, Macky Sall (2012-2024), como alternativa a Sonko, que era en ese momento la principal figura opositora del país y cuya candidatura fue rechazada por el Tribunal Constitucional.

El pasado 28 de abril, el Parlamento aprobó por primera vez este proyecto legislativo, presentado por el partido Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (Pastef, integrante de la coalición de Gobierno y liderado por Sonko) para reformar los artículos L.29 y L.30 de la ley electoral.

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En esa primera votación, el texto recibió también el apoyo de 128 diputados, mientras que once votaron en contra y otros dos se abstuvieron.

El presidente del grupo parlamentario de Pastef, Ayib Daffé, criticó la petición del presidente, a quien acusó de "querer retrasar la adopción del texto".

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Otro de los principales objetivos de esta reforma es reorganizar y aclarar las prohibiciones de inscripción de las listas electorales, según sus promotores, quienes alegan que estos artículos excluyen a personas condenadas por delitos relacionados con el ejercicio de las libertades públicas.

La revisión limitaría las exclusiones a personas sentenciadas a penas de prisión superiores a un mes por robo, fraude, abuso de confianza, extorsión, malversación de fondos públicos, fraude o apropiación indebida de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, corrupción, soborno, tráfico de influencias, obtención ilegal de intereses, falsificación y blanqueo de dinero, entre otros delitos. EFE

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