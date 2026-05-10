Mueren ahogadas tres personas tras ser arrastradas por corrientes marinas en Puerto Rico

San Juan, 10 may (EFE).- Tres hombres, cuyas identidades las autoridades no han descrito, murieron este domingo ahogados tras ser arrastrados por corrientes marinas en la Cueva de Las Golondrinas, en Arecibo, ciudad en la costa norte de Puerto Rico.

Según detalló la Policía en un informe de manera preliminar, una llamada a las 11:21 (15:21 GMT) al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre que varias personas habían sido arrastradas por las corrientes marinas del mencionado cuerpo de agua, ubicado en el barrio Islote en Arecibo.

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Hasta allí llegaron varios agentes de la Policía, adscritos a la Unidad Marítima, entre ellos, Juan Santiago, para atender la situación.

Posteriormente, el agente Santiago se lanzó al agua y logró rescatar los cuerpos de los tres hombres, los cuales fueron certificados sin signos vitales.

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Las autoridades se comprometieron a ofrecer más detalles de este suceso en las próximas horas.

El agente Carlos Cruz, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa correspondiente.

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El Servicio Nacional de Meteorología de San Juan emitió para este domingo una alerta de riesgo moderado de corrientes marinas para gran parte de la costa de Puerto Rico, incluyendo la del norte, donde se ubica Arecibo.

En su informe, indicó que se esperaban olas rompientes de 4 pies (1,21 metros) de altura que podrían provocar "posibles corrientes marinas que amenazan la vida en áreas de riesgo moderado".

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Ante ello, recomendó a los bañistas a que naden cerca de los salvavidas y sigan las banderas de advertencia. EFE