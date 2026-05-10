Magistral remontada de Jorge Martín, del séptimo puesto a la victoria

Redacción deportes, 10 may (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) protagonizó una magistral remontada desde la séptima posición hasta la victoria en el Gran Premio de Francia de MotoGP en el circuito 'Bugatti' de Le Mans.

La victoria de Jorge Martín, la primera desde Indonesia en 2024, le permite al piloto madrileño situarse a sólo un punto de su propio compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi, en la clasificación provisional del mundial de MotoGP.

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La tercera plaza fue para el japonés Ai Ogura, que le dio un pleno sobre el podio a Aprilia, después de remontar desde la octava posición hasta el tercer peldaño del podio.

Una de las noticias más relevantes del fin de semana francés fue la ausencia en la carrera del vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que sufrió una fuerte caída durante la prueba 'sprint', en la que se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho que le obligó a pasar por el quirófano.

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Márquez, que ya tenía prevista una cirugía después de la carrera de Cataluña para extraer un tornillo del hombro derecho, que le tocaba el nervio radial, confirmó tras el accidente y con una notable cojera de su pierna derecha, que anticiparon la intervención.

El Director Deportivo del equipo Ducati, el italiano Davide Tardozzi, confirmó a los medios de comunicación, antes incluso de la salida de la carrera, que Marc Márquez ya había sido intervenido quirúrgicamente y que todo había ido bien.

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Ya en pista, en la vuelta de formación se produjo el primer percance con el piloto turco Toprak Razgatlioglu, que vio como su Yamaha YZR M 1 V4 comenzaba a echar humo blanco, síntoma claro de problemas con el motor.

Razgatlioglu pudo salir a pista con su segunda moto, que estaba preparada para lluvia en lo que a la electrónica, suspensiones y neumáticos se refiere, que obligaba a sus mecánicos a trabajar a 'destajo' para intentar poner la configuración de seco.

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En esta ocasión Jorge Martín no pudo sorprender a todos sus rivales como lo hizo en la carrera 'sprint', cuando consiguió desbloquear con un 'caballito' de la rueda delantera la suspensión de su Aprilia tras la salida, con la ventaja que ello representaba en las dos primeras curvas del trazado, lo que le permitió superar a todos sus rivales.

Al apagarse el semáforo Marco Bezzecchi sorprendió a 'Pecco' Bagnaia para ponerse al comando de la carrera, con el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4) en la segunda plaza y 'Pecco' caía hasta el quinto puesto.

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La primera vuelta registró numerosos adelantamientos por detrás de Bezzecchi, que de esa manera consiguió algunos metros de ventaja, mientras que Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) se iba por los suelos, sin consecuencias para su integridad física.

En la segunda vuelta, el español Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16) consiguió adelantar a Fabio Quartararo para irse a la 'caza' de Marco Bezzecchi, quien no consiguió abrir un hueco claro, en tanto que el vencedor de la 'sprint' el sábado, Jorge Martín, rodaba en la sexta plaza, por detrás de Bagnaia y Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26).

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Bagnaia consiguió alcanzar a Quartararo y superarlo al comienzo de la quinta vuelta, en la que Bezzecchi apenas contaba con medio segundo de ventaja sobre Acosta y el italiano de Ducati se 'pegaba' al español.

Fue al comienzo de la séptima vuelta, en la variante de las curvas uno y dos, cuando Bagnaia 'tiró' la moto por el interior de la primera curva para superar a Acosta y comenzar la caza de Bezzecchi, todavía con veinte vueltas por delante.

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Tras ellos, Jorge Martín protagonizó un espectacular mano a mano con Fabio di Giannantonio para alcanzar la cuarta plaza, pero ya a más de segundo y medio de distancia del trío de cabeza, diferencias que fue recortando poco a poco y vuelta tras vuelta.

Al comienzo de la decimosexta vuelta y cuando Jorge Martín se encontraba a escasamente seis décimas de segundo, 'Pecco' Bagnaia se fue por los suelos en la primera variante del trazado, su quinta caída de la temporada, dejando la segunda posición a un Acosta que ya tenía tras el rebufo de su moto a Martín.

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Una vuelta más tarde, en el decimoctavo giro, Jorge Martín aprovechó su oportunidad en las curvas tres y cuatro para superar a Acosta, que no tuvo que centrar su esfuerzo en que no le alcanzase Di Giannantonio, que tenía por detrás de él al japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) y al español Joan Mir (Honda RC 213 V).

Mir se fue por los suelos poco después y, en ese mismo giro, Ai Ogura superó a Fabio di Giannantonio para ponerse cuarto y comenzar la caza de Acosta, quien no pudo hacer nada para evitar que el japonés le evitase en la vigésimo tercera vuelta y en el mismo punto de las curvas 1 y 2.

Delante, Martín fue recortando distancias con Bezzecchi a ritmo, en algunas ocasiones, de hasta medio segundo por vuelta, para ponerse a un segundo del italiano en el vigésimo giro, con siete vueltas más por delante y a cuatro del final ya estaba a sólo tres décimas de segundo.

A tres vueltas de final, en el cambio de dirección de las curvas 1 y 2, Jorge Martín superó con decisión a Marco Bezzecchi para ponerse líder de la carrera y marcharse camino de su primera victoria de la temporada.

Bezzecchi aguantó la presión final de Ogura para conservar la segunda plaza, no así Acosta, que vio como en la última variante del trazado francés Di Giannantonio le arrebataba la cuarta plaza.

Juan Antonio Lladós