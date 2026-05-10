Los keniatas Zaphaniah Cherui y Gladys Kemboi conquistan el maratón de Montevideo

Montevideo, 10 may (EFE).- Los atletas kenianos Zaphaniah Cherui y Gladys Kemboi conquistaron este domingo el maratón de Montevideo, mientras que en el medio maratón ganaron el etíope Abadema Ajema y la brasileña Mirela De Andrade.

Cherui recorrió los 42 kilómetros de la prueba en 2 horas, 18 minutos y 46 segundos que le bastaron para colgarse la medalla de oro. El podio lo completaron los uruguayos Óscar Cáceres (2 horas, 21 minutos y 17 segundos) y Nicolás Espinoza (2 horas y 23 minutos).

PUBLICIDAD

Por su parte, Kemboi ganó la categoría femenina al cruzar la línea de meta en 2 horas, 39 minutos y 7 segundo.

Allí el podio lo completaron dos corredoras de Brasil: Mónica De Lima fue segunda (2 horas, 42 minutos y un segundo) y María Lourdes Contreras Calderón fue tercera (2 horas, 44 minutos y 36 segundos).

PUBLICIDAD

En el medio maratón, Ajema se impuso en la categoría masculina tras recorrer los 21 kilómetros en 1 hora, 6 minutos y 49 segundos.

El uruguayo Gaspar Geymonat fue segundo (1 hora, 8 minutos y 24 segundo) y su compatriota Martín Cuestas acabó tercero (1 hora, 8 minutos y 57 segundos).

PUBLICIDAD

En la categoría femenina se impuso la brasileña De Andrade (1 hora, 18 minutos y 17 segundos), mientras que el podio lo completaron dos uruguayas: Flavia Lanza (1 hora, 21 minutos y 14 segundos) y Lucía Santucci (1 hora, 25 minutos y 9 segundos).

El director de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo, Lionel de Mello, reveló que la inscripción de este año aumentó un 60 % respecto a la edición anterior.

PUBLICIDAD

Para De Mello, la llegada de estos deportistas de élite, tras más de 20 años sin presencia de atletas africanos en el país rioplatense, es un paso fundamental para ubicar a la maratón capitalina como una de las carreras de fondo de referencia a nivel sudamericano. EFE