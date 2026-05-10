Envían a prisión a dos hombres por agredir sexualmente a una turistas por sumisión química en Manacor

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por, supuestamente, haber agredido sexualmente en Manacor a una turista tras meterle alguna sustancia química en su bebida.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, los hechos se iniciaron en la noche del pasado 1 de mayo, cuando la víctima entró en un bar.

PUBLICIDAD

La mujer, que estaba de vacaciones en la isla, viajaba sola, entró en el establecimiento y se sentó en la terraza.

Al rato, un varón se acercó y empezaron una conversación. Poco después, apareció el segundo individuo, que ya conocía al primero, y se unió a la conversación.

PUBLICIDAD

Los tres estuvieron tomando diversas bebidas y, en un momento dado, la mujer se levantó de la mesa para ir al baño, y su consumición se quedó sobre la mesa.

A partir de ese momento, la mujer relató en la denuncia que empezó a tener síntomas que no se correspondían con el consumo normal de bebidas alcohólicas.

PUBLICIDAD

Ambos individuos, justo antes de levantarse de la mesa para abandonar el local, insistieron a la víctima en que se terminase la consumición.

ZONA OSCURA Y SIN EDIFICIOS

PUBLICIDAD

Según relató la mujer a los investigadores, su intención en ese momento, ante su extraño malestar, era la de pedir un taxi para que la llevase a su hotel. Sin embargo, los varones se ofrecieron a acompañarla, ya que tenían el coche cerca.

A partir de ese momento, la mujer empezó a tener 'flashes' sobre lo sucedido. Recordaba haber ido en el coche y que se pararon en un descampado en una zona oscura y sin edificios.

PUBLICIDAD

Al parecer, ambos varones habrían aprovechado la situación en la que se encontraba para agredirla sexualmente en la parte trasera del vehículo.

En un momento dado, la víctima pudo huir, cruzó una carretera y pidió auxilio en la primera casa que encontró. Los moradores, alarmados, ante la situación de la mujer, llamaron inmediatamente a la Policía Nacional.

PUBLICIDAD

Una patrulla acompañó a la víctima hasta un centro hospitalario y se inició el correspondiente protocolo. La mujer presentó una denuncia en las dependencias de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de la Policía Nacional.

Los agentes de la UFAM se hicieron cargo de la investigación, con el apoyo de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana. Con todos los datos aportados por la víctima, los agentes realizaron diversas gestiones e identificaron a los sospechosos.

PUBLICIDAD

A partir de ese momento, se realizaron todas las pesquisas necesarias para la inmediata localización y detención de los dos supuestos autores, así como poder intervenir el vehículo donde sucedieron los hechos para una inspección ocular técnico-policial.

En poco tiempo se localizó y arrestó a los hombres, uno de los cuales portaba encima una caja de medicamentos. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial el lunes y se ordenó su ingreso en prisión.

PUBLICIDAD